Cefa ad una vittoria dai play-off

lunedì, 4 marzo 2019, 12:13

ASD FICECLUM FUCECCHIO 57

CEFA BASKET 60

Parziali (22-15; 31-25; 43-37)

Fucecchio: Bellini 2, Borsini, Bertelli 7, Baldinotti 3, Fiorenza 12, Mazzanti 3, Billi 17, Rinaldi 9, Barsottini ne, Giacomelli, Profeti 4

Cefa: Galletti 3, Angelini A. 19, Angelini S. 17, Pozzi, Bonini ne, Biagioni, Guidugli 2, Lana 2, Tardelli 9, Cosimini 8, Santini, Masini

Il Cefa Basket Centro Computer Castelnuovo vince anche a Fucecchio e si porta ad una sola vittoria dalla matematica certezza di partecipare ai playoff del campionato di Promozione. La squadra di Michele Rocchiccioli ha conquistato una vittoria importante a Fucecchio in una gara sofferta con i garfagnini capaci del sorpasso solo nel finale. Partita infatti sempre di ricorsa per il Cefa che è riuscito a ribaltare la situazione negli ultimi 10’ grazie all’ottima prova dei fratelli Angelini, 36 punti a referto in due. È un Cefa che sembra arrivare bene ai playoff visto il graduale recupero degli infortunati. Venerdì sera, a Castelnuovo, arriva San Miniato per blindare i playoff.