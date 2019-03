Sport



G.S. Orecchiella sugli scudi con Secci e Diversi. Pierotti bronzo regionale in mezza maratona

martedì, 5 marzo 2019, 22:37

di simone pierotti

Tanti successi per gli atleti del G.S. Orecchiella Garfagnana anche su strada nell’ultimo fine settimana. Primo alloro stagionale per Gianfranca Secci che taglia per prima il traguardo in quel di Quarrata. Successo tra i Veterani per Luca Diversi alla Corri Serano. Classico appuntamento primaverile con la mezza maratona di Fucecchio, valida quest’anno come campionato regionale U.I.S.P. Sale ancora sul podio di categoria Simone Pierotti, che conquista la medaglia di bronzo nella categoria EM40/44 alle spalle di Lasorsa e Bugiani. Per Pierotti arriva anche la medaglia d’oro di campione italiano tra i donatori di sangue Fratres.

Tra le “aquile” in evidenza Giacomo Bugiani, 30° in 1:19:41. Buone prove anche per 44° Antonio Bianchi 1:22:38, 59° Franco Morelli 1:24:35, 153° Stefano Muzzarelli, 396° Luigi Angeli. In campo femminile 7° Andrea Salas Palma 1:29:26, 27° Roberta Pieroni.

Nella White Marble marathon di Carrara brillante prestazione per Luca Gabbanini, 14° in 3:05:54; bene anche 51° Giorgio Piccolo 3:22:20, 268° Alessandro Fialdini 4:40:17. Sulla distanza della mezza maratona 21° Alessandro Paterni, 70° Gino Franceschini, 122° Mihai Dinu Tiberiu, 165° Raffaello Abbarchi, 229° Davide Del Giudice. Tra le donne 7° Melania Raffaetà (1° cat), 11° Carla Neri, 31° Elisa Chimenti, 78° Tania Gemignani.