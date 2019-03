Sport



GhiviBorgo, prosegue il momento no. A Bagni di Lucca esulta il Prato

domenica, 3 marzo 2019, 17:51

di michele masotti

0-1

GhivizzanoBorgo: Sottoriva, Barsotti, Dell’Orfanello, Ghini (73’ Nottoli), Maccabruni, Diana, Marino, Nolè (82’ Paccagnini), Ortolini, Frugoli e Remorini (74’ Tagliavacche) A disposizione: Petroni, Lecceti, Sheta, Marigliani, Presicci e Romiti Allenatore: Paolo Mangiantini (Guido Pagliuca in tribuna poiché squalificato)

Prato: Fontanelli, Bassano, Cecchi (83’ Simaha), Gargiulo, Carli (89’ Rozzi), Piroli, Tomi, Quinto, Surraco (74’ Sciannamè), Kouassi e Fofana A disposizione: Cecconi, Limenti, Ciabatti, Abdoune e Bazzoffia Allenatore: Alessio Di Petrillo

Arbitro: Jacopo Pascariello di Lecce (Assistenti Sonetti e Cremona di Genova)

Marcatore: 78’ Carli

Note: Al 82’ Sottoriva ha parato un calcio di rigore a Tomi. Espulso al 61’ Quinto per doppia ammonizione. Ammoniti Ghini, Barsotti, Maccabruni e Marino

Terza sconfitta nelle ultime quattro uscite per il GhivizzanoBorgo targato Pagliuca che sta vivendo il momento più difficile di una stagione, sin qui, sopra le righe. Al “Delle Terme” il Prato, ridotto in inferiorità in avvio di ripresa, timbra il colpaccio esterno con il classe 2000 Carli; aumentano i rimpianti per la squadra di Di Petrillo per la deludente prima parte di stagione che ha, di fatto, tagliato fuori anzitempo dalla lotta per la promozione in C. I “colchoneros” della Mediavalle, invece, scendono al quarto posto della graduatoria, a -2 dalla neo capolista Pianese, vittoriosa 3-0 sul Bastia Umbra, e con una sola lunghezza di vantaggio sull’Aquila Montevarchi, ad oggi la prima formazione che sarebbe esclusa dai play-off. I locali sembrano avere perso quella brillantezza che li aveva contraddistinti in tutto il girone d’andata.

Per l’ultima gara prima della sosta dovuta allo svolgimento del Torneo di Viareggio, dove parteciperà la Rappresentativa di Serie D, il GhiviBorgo affronta il Prato, nobile decaduta che vale più dei 40 punti sin qui conquistati, con il classico 4-3-1-2. Senza gli squalificati Fermi, espulso dalla panchina domenica scorsa, e soprattutto Elia Chianese, mister Pagliuca lancia Remorini alle spalle delle punte Frugoli e Ortolini; al centro della difesa si rivede Maccabruni, così come in mezzo al campo Ghini di rientro dopo il turno di squalifica. Gli ospiti, dal canto loro, devono rinunciare al loro bomber principe Moreo, espulso nell’ultima partita per avere emulato l’ormai celebre gesto del “cholo” Simeone nel match di Champions League contro la Juventus. Al suo posto Di Petrillo schiera come falso nueve l’uruguaiano Surraco, ex Livorno e Torino tra le altre, in tandem con Fofana. Nel 4-4-2 dei lanieri trovano spazio dal primo minuto gli ex Fontanelli e Bassano mentre lo stopper Sciannamè, tesserato con i “colchoneros” della Media Valle per un mese durante la preparazione estiva, parte dalla panchina. Ghiotta occasione per il Prato: è il 16’ quando Surraco, scattato sul filo del fuorigioco, si presenta a tu per tu con Sottoriva, decisivo nel negargli il vantaggio. È l’unica emozione di un primo tempo che si è sviluppato maggiormente in mezzo al campo. Spartito che non muta nella ripresa. La possibile svolta, in favore dei locali, sembrerebbe arrivare al 61’ quando l’esperto Quinto pesca il secondo giallo del suo pomeriggio e finisce sotto la doccia. La superiorità numerica non viene sfruttata dal GhiviBorgo, con Frugoli, Ortolini e il subentrato Nottoli che non mettono in apprensione la difesa ospite. La formazione di Di Petrillo va a segno al 78’ con un colpo di testa del giovane Carli. Nel finale Sottoriva evita che il punteggio assuma proporzioni più ampie neutralizzando il rigore di capitan Tomi, concesso dal direttore di gara per un fallo di Dell’Orfanello.

Dopo la sosta, quanto mai benedetta alla luce del periodo che stanno vivendo i ragazzi di Pagliuca, il GhiviBorgo renderà visita all’Aglianese, formazione che si impose per 4-1 nel match d’andata e che ha tre lunghezze di vantaggio sulla zona play-out.