Gp Apuane, Simi e Cavallini campioni italiani di corsa campestre

lunedì, 4 marzo 2019, 11:27

Fine settimana ottimo per i colori del GP Parco Apuane Team Ecoverde, protagonista delle manifestazioni nazionali e internazionali. Sabato 2 marzo, a Calci, al “Trofeo del Vega”, ottimo oro di categoria per la leggenda della corsa in montagna Claudio Simi, argento di categoria per Davide Ferrini e ottime prove per Juri Mazzei (6 assoluto), Nicola Matteucci (21 assoluto), Luca Lombardi (25 assoluto), Marco Mattei (85 assoluto), Arturo Sargenti (167 assoluto) e Mauro Matteucci. Domenica 3 Marzo, nella cornice di Filecchio, si è svolta la 51° edizione dei campionati italiani di corsa campestre AICS, dove la squadra di Graziano Poli è stata l’assoluta protagonista, con tantissime medaglie e piazzamenti di rilievo. Nella gara Elite, vittoria assoluta per Stefano Simi e titolo di campione italiano di categoria MM45 (già vincitore del Campaccio 2019), bronzo assoluto e titolo di campione italiano di categoria MM25 per Andrea Cavallini, titolo di campione italiano MM40 per Roberto Gianni, titolo di campione italiano MM55 per Maurizio Da Prato, titolo di campione italiano MM60 per Agostino Scortichini, titolo di campione italiano MM65 per Emilio Canini e titolo di campionessa italiana MF25 per Erica Togneri; a Fucecchio, alla “Mezza Maratona Città di Fucecchio”, titolo toscano UISP di categoria per il neo acquisto Luca Sarti e buone prove per Marco Paolini (36 assoluto), Daniele D’Andrea (55 assoluto), Igor Marracci (95 assoluto), Alberto Cappello (97 assoluto), Alessandro Andreucci (123 assoluto), Nicola Andreucci (135 assoluto), Francesco Sarti (172 assoluto) e Caroline Kesteloot (61 assoluta); nella stessa gara, ma corsa a staffetta, ottimo quarto posto assoluto per la coppia (in squadra e nella vita) formata da Francesco Frediani e Cinzia Lotti; a Quarrata, buon settimo posto assoluto per Roberto Ria; a Casale Monferrato, ottima vittoria assoluta per Vincenzo Scuro, su un percorso impegnativo di asfalto e sterrato, con tanto di record della manifestazione; a Madrid, ottimo argento assoluto per Simone Ferrali. Prossimo appuntamento previsto per sabato 9 marzo e domenica 10 marzo per i campionati italiani di società di corsa campestre a Venaria Reale (Torino), dove la squadra garfagnina sarà tra le protagoniste assolute e cercherà di migliorare il nono posto assoluto del 2018.