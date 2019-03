Sport



GP Parco Alpi Apuane pigliatutto a Filecchio

martedì, 5 marzo 2019, 12:19

di michele masotti

Le gare di corsa campestre hanno regalato altre soddisfazioni al Gruppo podistico Parco Alpi Apuane- Team Ecoverde. Ai campionati nazionali, targati Aics e disputatisi a Filecchio domenica 3 marzo, sono arrivati in casa biancoverde la bellezza di sette titoli individuali. Lusinghiera la prestazione di squadra, all’insegna di qualità e compattezza. Una bella giornata primaverile ha fatto da sfondo ad una competizione che si è svolta, per la prima volta, in questa frazione del comune di Barga, davvero molto apprezzata dalle varie società provenienti da fuori regione.

La manifestazione, organizzata in maniera impeccabile dal GS Fratres Filecchio, Team Panichi’s e dal team del presidente Graziano Poli, ha preso il via alle ore 9 con le prove riservate alle categorie giovanili; dagli Esordienti fino agli Allievi, ciascuno sulle apposite distanze e in specifici percorsi, per un totale di 11 partenze differenti. Di seguito sono andate in scena le due prove maschili e femminili, comprendo una distanza rispettivamente di 6 e 4 km. Come anticipato, sono state sette le medaglie d’oro conquistate dai portacolori biancoverdi: Erika Togneri (F25), Andrea Cavallini (M25), Roberto Gianni (M40), Stefano Simi (M50), Maurizio Da Prato (M55), Agostino Scortichini (M60) e Emilio Canini (M65). Su tutti spicca, non ce ne vogliono gli altri ottimi atleti del Parco Alpi Apuane, proprio Stefano Simi, vincitore assoluto della corsa. La punta di diamante della società garfagnina si è imposto fermando il cronometro sul tempo di 22’17, precedendo Stefano Politi (ASD Sassi-Eglio). Sul gradino più basso del podio è salito Andrea Cavallini, altro tesserato con il GP Parco Alpi Apuane, che ha chiuso la propria fatica in 23’01’’. In casa biancoverde si sono comportati ottimamente anche Dario Anaclerio, 5° assoluto e 2° tra gli M35, Roberto Gianni (8°), Roberto Cardosi (10° e 3° tra gli M50), Diego Strina (11° e 4° negli M35), Massimo Igliori (13°), Adriano Mattei (14° e 2° tra gli M40), Marco Barbi (15° e 3° M40) e Francesco Nardini (18° e 2° tra gli M45). Sono meritevoli di una menzione, in virtù dell’apporto fornito alla causa biancoverde, pure Paolo Fazzi (4° M40), Mario Bonini (5° M50), Riccardo Picchi (5° M40), Maurizio Da Prato (1° M55), Agostino Scortichini (1° M60), Franco Cusinato (2° M55), Andrea Pardini (4° M45), Emanuele Andreuccetti (6° M40), Claudio Simi (2° M60), Daniele Biagioni (7° M50), Simone Carlini (8° M40), Luciano Bianchi (3° M60) e Enzo Salvioni (9° M55).

Nella prova femminile da elogiare la brillante terza piazza assoluta ottenuta da Erika Togneri e il 9° di Francesca Tesconi (3° tra le M45). Buone notizie, infine, sono giunte anche dal vivaio apuano. Nella categoria Promesse medaglia di bronzo per Daniele Sandroni, seguito da Marco Mazzei e con Lamine Dahaba che chiude dentro la top ten con il suo ottavo posto. Nelle altre categorie giovanili da sottolineare gli ottavi posti di Giulia del Debbio (Ragazze) e Aurora Mazzanti (Esordienti A), il 4° di Gabriele Rossi (Esordienti A), il 5° di Tomas Bertocci, il 10° di Elia Pellegrini e l’11° di Edoardo Rabboni (tutti e tre Esordienti B).