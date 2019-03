Sport



Gs Orecchiella, oro e argento ai Campionati Toscani Master di Cross 2019

mercoledì, 20 marzo 2019, 09:34

Bellissima giornata per il G.S. Orecchiella Garfagnana sui prati di Torre di Fucecchio, nella prova valida come campionato toscano master Fidal di cross disputata domenica 17 marzo, organizzata dall’Atletica Fucecchio sotto l’egida della Fidal Toscana.

Dopo lo straordinario risultato della compagine Assoluta femminile del GS Orecchiella Garfagnana con il 7° posto a squadre ai Campionati Italiani di cross andati in scena nel bellissimo parco della Venaria Reale di Torino (Parco La Mandria) ) sabato 10 e domenica 11 marzo, nella due giorni che ha messo in palio tutti i titoli nazionali di corsa campestre, la società Garfagnina ha conquistato anche per la stagione 2019 il titolo di Squadra Campione Regionale Master di cross con le ragazze e quello Argento di vice campione regionale con gli uomini.

Due prestigiose affermazioni del Gruppo alle quali si sommano i successi individuali: 6 medaglie d'oro con le neo Campionesse Toscane Alice Dolfi (F35), Simona Prunea (F45), Odette Ciabatti (F50), Sara Ciurli (F50), i Campioni Toscani Franco Olivari (M65) e Giuseppe Monini (M80), altrettante medaglie d'argento con Marco Guerrucci (M40), Stefano Politi (M50), Meri Mucci (F40), Simona Sardi (F45), Silvia Stringari (F50), Gaudenzia Martinengo (F55), oltre a quattro medaglie di bronzo con Nicoletta Badica (F40), Emiliano Mazzei (M45), Andrea Salas Palma (F45), Carmela Ferrari (F55).

Prestazioni eccellenti dunque delle atlete e degli atleti bianco-celesti, che hanno dato prova di grande compattezza e spirito di squadra.

Questo il quadro completo dei risultati dei portacolori Garfagnini:

Categoria SM35: 7° Luca Brusato, 12° Jonathan Toni, 16° Michele Giannotti, 17° Denis Colò, 22° Giacomo Tognetti, 27° Luca Borelli, 29° Tiberiu Dinu, 32° Andrea Dini.

Categoria SM40: 2° Marco Guerrucci, 4° Giacomo Bugiani, 9° Simone Pierotti, 15° Fabio Malus, 16° Raffaello Bevilacqua, 21° Federico Nesti, 22° Antonio Bianchi, 24° Paolo Micotti, 32° Giovanni Orlandi, 34° Manuel Mancini, 42° Riccardo Pieroni.

Categoria SM45: 3° Emiliano Mazzei, 15° Fabio Lomi 16° Franco Morelli, 19° Angelo Simone, 22° Marco Giannotti, 25° Nicola Pennacchi, 30° Gino Franceschini, 36° Cristian Rosi, 38° Raffaello Abbarchi, 40° Alessandro Vannucchi, 44° Antonio Pelligotti.

Categoria SM50: 2° Stefano Politi, 5° Luca Diversi, 8° Maurizio Pieroni, 16° Domenico Orsi, 22° Ivano Rugani, 23° Licio Torre, 25° Luca Gabbanini, 26° Giovanni Ferrari, 27° Luca Bertoncini, 40° Giuseppe Carli, 50° Luigi Ceccarelli, 54° Abramo Forasiepi, 60° Luigi Angeli, 61° Libero Zucchellli, 62° Marco Tenerani.

Categoria SM55 : 13° Alberto Verona, 23° Adriano Matteoni, 31° Emo Pocai, 31° Enrico Borlin

Categoria SM60: 15° Gianni Moggia, 18° Silvio Toni, 27° Carlo Antonelli, 31° Angelo Mancini, 32° Franco Simonini.

Categoria SM65: 1° Franco Olivari.

Categoria SM80: 1° Giuseppe Monini.

Categoria SF35: 1° Alice Dolfi, 4° Melania Raffaetà, 5° Oxana Shishkina.

Categoria SF40: 2° Meri Mucci, 3° Nicoleta Badica, 4° Simona Carradossi, 7° Laura Ravani, 13° Tania Gemignani.

Categoria SF45: 1° Simona Prunea, 2° Simona Sardi, 3° Andrea Salas Palma, 6° Gianfranca Secci, 8° Carla Neri, 9° Angela Tucci, 10° Elisa Bertellotti, 14° Barbara Belli, 20° Monica Stefani.

Categoria SF50: 1° Odette Ciabatti, 2° Silvia Stringari, 6° Mirta Cappelli, 8° Roberta Pieroni, 10° Luciana Aresu, 19° Laura Bocciardi.

Categoria SF55: 2° Gaudenzia Martinengo, 3° Carmela Ferrari.

Categoria SF70: 1° Sara Ciurli.

Grande soddisfazione è stata espressa dal presidente Gen. Ezio Pierotti, dal dirigente Dott. Alessandro Bianchini e da tutto lo staff dirigenziale per gli importanti risultati che confermano il sodalizio bianco-celeste presenza attiva ed importante nel panorama regionale e nazionale, in vista anche dell’imminente avvio della stagione della corsa in montagna.