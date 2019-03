Guerrucci (Orecchiella) e Galassi (La Recastello) conquistano il “Gran Premio del Monte Serra 2019"

Altri articoli in Sport

domenica, 3 marzo 2019, 18:46

La sfida interna contro il Venturina, fanalino di coda di questo girone C ma con una buona organizzazione tattica, rappresentava una sfida da non sottovalutare per il lanciato Pieve Fosciana

domenica, 3 marzo 2019, 18:44

Quest'oggi si è giocata la 23ª giornata di seconda categoria, girone C, dove la capolista Molazzana è caduta tra le proprie mura. Vittorie fondamentali e pesantissime per Pontecosi, Vagli (contro il Corsagna) e Virtus Camporgiano. Pareggio d'oro per il Fornoli mentre ancora sconfitta per il Fornaci

domenica, 3 marzo 2019, 17:51

Terza sconfitta nelle ultime quattro uscite per il GhivizzanoBorgo targato Pagliuca che sta vivendo il momento più difficile di una stagione, sin qui, sopra le righe. Al “Delle Terme” il Prato, ridotto in inferiorità in avvio di ripresa, timbra il colpaccio esterno con il classe 2000 Carli

domenica, 3 marzo 2019, 17:25

Trasferta amara per il Castelnuovo che cade sul campo della Cuoiopelli dopo una buona prova. Purtroppo non è giornata fortunata per i gialloblu che si vedono annullare una rete, colgono un palo e vengono fermati dal portiere Grasso.

domenica, 3 marzo 2019, 11:33

In queste ore è finalmente arrivata la tanto attesa ufficialità che dice che la finale di coppa provinciale tra New Team e Sporting Viareggio 86' si giocherà mercoledì 6 marzo, alle ore 20.30, presso il campo sportivo comunale di Borgo a Mozzano

sabato, 2 marzo 2019, 17:32

Quest'oggi si è giocata la 22ª giornata di terza categoria, girone B, dove le prime tre della classe (Borgo a Mozzano, Gallicano e New Team) hanno perso punti punti importanti pareggiando in partite dove il pronostico era dalla loro parte. Pareggio anche per lo Spianate in casa della Morianese. Vittorie fondamentali, invece,...