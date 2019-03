Sport



Il Golf Club Garfagnana prepara la stagione 2019

lunedì, 4 marzo 2019, 10:09

L'entusiasmo per la stagione 2018 ha creato un notevole fermento nei membri del consiglio direttivo e nella commissione sportiva del Golf Club Garfagnana: il grande lavoro di questi mesi ha prodotto un calendario ricco di avvenimenti sportivi e non.

Su tutti spiccano tre eventi. Il 15 giugno si terrà la gara del circuito under 12 toscano, che vedrà i giovanissimi Michael Salotti e Iacopo Giuliani del Golf Club Garfagnana giocarsi in casa una delle 10 gare di questa manifestazione. Il 16 giugno invece, in occasione del 25° anniversario della fondazione del Golf Club Garfagnana, si terrà una giornata lunghissima con tutti gli elementi a sottolineare questo importante traguardo raggiunto dal club. Alla gara seguirà la cerimonia di premiazione, presenti i soci fondatori e le autorità locali. Il brindisi del 25° avrà un sottofondo musicale di grande livello. Infine, il 28 luglio, andrà in scena la seconda edizione di "Slow Food scende in campo": continuerà la simpatica collaborazione con gli amici della Condotta Slow Food Garfagnana e Valle del Serchio che ha come obiettivo comune quello di esaltare la bellezza della Garfagnana e della valle del Serchio attraverso lo spettacolo del golf e la degustazione delle eccellenze enogastronomiche che offre questo territorio.

Al Golf Club Garfagnana c'è la consapevolezza del grosso impegno per organizzare queste manifestazioni, ma l'obiettivo principale rimane anche nel 2019 quello di far conoscere sempre più il gioco del golf, uno sport affascinante adatto a tutti a tutte le età, avvicinando un maggior numero di persone alla struttura in località Braccicorti di Pieve Fosciana.

Nel 2019 sono previsti interventi per migliorare il campo pratica e lo spazio antistante la club house, per offrire migliori servizi ai propri soci, mentre viene mantenuta la riduzione del 50 per cento della quota associativa per i neofiti.