Le fatiche di coppa non fermano il River Pieve: “millionarios” della Garfagnana sempre in testa alla classifica

domenica, 3 marzo 2019, 20:02

di michele masotti

2-1

River Pieve: Papeschi, Turri, Angeli, Byaze, Tolaini, Vignale, Satti, Vitelli (87’ Francesconi), Haoudi ( 92’ Cristea), Di Salvatore (85’ Maggi) e Giannotti A disposizione: Mirco Micchi, Fontana, Catalini, Lorenzo Micchi e Cipollini Allenatore: Edoardo Micchi

Orentano: Gori, Giani (75’ Giacalone), Degl’Innocenti, Cirillo, Pardossi, Centoni (75’ Rugani), Vaglini, Cecchi, Verola, Franchini e Nannelli A disposizione: Ramacciotti, Battaglia, Montorzi, Taglialatela, Ruglioni e Menichelli Allenatore: Alessandro Casini

Arbitro: Barretta di Pistoia

Marcatori: 1’ Haoudi, 50’ Satti su rigore e 55’ Franchini su rigore.

Note: Ammoniti Franchini, Pardossi, Papeschi, Haoudi, Giannotti e Angeli

Archiviata la bella avventura in Coppa Toscana, il River Pieve non fallisce l’appuntamento interno contro un coriaceo Orentano e mantiene il primo posto in questo girone A di Prima Categoria. La formazione di Edoardo Micchi mantiene due punti di vantaggio sul Serricciolo, 3-0 al Tau Calcio, e allunga sul Don Bosco Fossone che con la sconfitta odierna a Marginone ridimensiona le sue ambizioni di primato. Ad indirizzare la gara sui binari ideali per la capolista sono state le due reti arrivate all’alba delle rispettive frazioni. I padroni di casa non hanno risentito del contraccolpo psicologico dell’eliminazione subita quattro giorni fa per mano dei grossetani del Manciano. La sesta sconfitta stagionale dell’Orentano lascia i giallorossi a centroclassifica ma con un solo punto di vantaggio dalla zona play-out.

Con Catalini e Fontana presenti in panchina ma ancora acciaccati, il River Pieve scende in campo con i 10 giocatori di movimento schierati in terra maremmana. Avvicendamento tra i pali con Papeschi che torna titolare dopo alcune partite. Passano 40’’ dal fischio d’inizio di Barretta e l’1-0 di marca biancorossa. Giannotti premia la sovrapposizione di Satti, tiro cross del numero sette locale puntualmente deviato in porta da Haoudi, ben appostato sul secondo palo. Primo tempo che scorre via senza ulteriori sussulti, con i padroni di casa che gestiscono bene la sfera mentre l’Orentano ricorre ai lanci lunghi facilmente intercettati dalla difesa garfagnina. In avvio di secondo tempo uno slalom di Di Salvatore viene interrotto con un fallo da Pardossi. Il direttore di gara concede il penalty che Francesco Satti trasforma. Al 54’ Barretta sanziona con un tiro dagli undici metri, ma in favore dell’Orentano, il contatto tra Turri e Nannelli. Anche in questa circostanza la trasformazione di Franchini è impeccabile. Con il vantaggio dimezzato i locali non corrono particolari pericoli, amministrando bene la fase di possesso palla. Fanno 14 i successi in campionato di capitan Angeli e compagni che dal dicembre 2018 stanno imponendo un ritmo infernale alle altre contendenti.

Domenica prossima il River Pieve sarà ospitato a Ronchi dal Tirrenia, fanalino di coda con 11 punti e con un piede e mezzo in Seconda Categoria a sette giornate dalla fine.