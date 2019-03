New Team, il sogno coppa svanisce ai rigori

Altri articoli in Sport

mercoledì, 6 marzo 2019, 23:07

Si sono disputate le partite di recupero del campionato U.I.S.P. della Garfagnana. Passo avanti importante per MGS City che rafforza la propria posizione nei play-off grazie alla vittoria 3-1 sul campo dello United Colours, firmato dalla doppietta di bomber Alessandro Davini e dal gol di Sandro Ballerini, mentre per i...

mercoledì, 6 marzo 2019, 18:58

Il Castelnuovo supera il San Marco Avenza nel turno di recupero e conquista tre punti fondamentali per la propria stagione. Adesso i gialloblu hanno 33 punti, in una zona di assoluta serenità e possono guardare al finale di campionato con rinnovato entusiasmo

martedì, 5 marzo 2019, 22:37

Tanti successi per gli atleti del G.S. Orecchiella Garfagnana anche su strada nell’ultimo fine settimana. Primo alloro stagionale per Gianfranca Secci che taglia per prima il traguardo in quel di Quarrata. Successo tra i Veterani per Luca Diversi alla Corri Serano

martedì, 5 marzo 2019, 12:19

Le gare di corsa campestre hanno regalato altre soddisfazioni al Gruppo podistico Parco Alpi Apuane- Team Ecoverde. Ai campionati nazionali, targati Aics e disputatisi a Filecchio domenica 3 marzo, sono arrivati in casa biancoverde la bellezza di sette titoli individuali

martedì, 5 marzo 2019, 08:40

Ottimo bottino nel week-end appena trascorso per le formazioni di Prima Divisione, under 17 e under 15 del Volley Barga

lunedì, 4 marzo 2019, 12:13

Il Cefa Basket Centro Computer Castelnuovo vince anche a Fucecchio e si porta ad una sola vittoria dalla matematica certezza di partecipare ai playoff del campionato di Promozione. La squadra di Michele Rocchiccioli ha conquistato una vittoria importante a Fucecchio in una gara sofferta con i garfagnini capaci del sorpasso...