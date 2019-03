New Team, rinviata la finale di coppa provinciale

Altri articoli in Sport

mercoledì, 27 febbraio 2019, 18:35

Quando il match stava ormai per vivere l’appendice dei tempi supplementari l’attaccante locale Brutti, mvp di giornata, ha siglato la personale doppietta che infrange il sogno del River Pieve di accedere all’ultimo atto della Coppa Toscana

mercoledì, 27 febbraio 2019, 17:46

Giorno dopo giorno ci stiamo sempre di più avvicinando alla finale di coppa provinciale di terza categoria che vedrà scontrarsi New Team contro il quotato Sporting Viareggio nella serata di mercoledì 6 marzo alle 20.30 presso il campo sportivo di Borgo a Mozzano

mercoledì, 27 febbraio 2019, 11:17

Domenica 24 febbraio a Carrara si è corsa la "Withe Marble Marathon". Sul percorso della Mezza Maratona, interamente pianeggiate, con partenza dal lungomare di Marina di Carrara e arrivo al pontile di Marina di Massa, Federico Biagiotti (cat SM45) del Gruppo Marciatori Barga ha ottenuto un buon risultato classificandosi al...

mercoledì, 27 febbraio 2019, 09:23

Contesti di prim'ordine per la quattordicesima edizione della serie promossa da Automobile Club Lucca: sedici diversi appuntamenti rivolti a vetture moderne e storiche, sulle prove speciali più impegnative della Toscana

martedì, 26 febbraio 2019, 15:59

Continua a volare il Capriola Poggio che non trova ostacoli nemmeno a Filicaia contro i Diavoli Rossi, battuti 3-1. Compito facilitato non poco quando in squadra hai dei top player assoluti come Riccardo Serani, un marziano disceso tra noi dall’olimpo del calcio per deliziarci con una splendida doppietta

martedì, 26 febbraio 2019, 12:32

Il Cefa Basket Centro Computer Castelnuovo vince il derby contro Versilia per 55 a 51 e vola al quinto posto solitario della classifica. Il successo conferma le ambizioni degli uomini di coach Michele Rocchiccioli in chiave playoff.