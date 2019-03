Sport



Orecchiella Garfagnana, buon inizio di primavera

mercoledì, 27 marzo 2019, 09:10

La primavera per il G.S. Orecchiella Garfagnana è partita con il vento in poppa, con le aquile subito protagoniste anche sulla strada.

Domenica 24 marzo, in una bellissima giornata di sole, si è svolta la tradizionale maratonina di Pistoia, con oltre 700 partecipanti. Grande prova per Primitive Niyirora che sale sul podio, al secondo posto, con il tempo di 1:16:05. Podio di categoria anche per Mirta Cappelli, tra le Ladies. In campo maschile importanti risultati con Simone Pierotti 24° assoluto in 1:18:36, 29° Gabriele Bacci con il tempo di 1:19:54, 51° Fabio Malus con il tempo di 1:23:07, 106° Federico Nesti con il tempo di 1:28:06, 469° Luigi Angeli. Tra le donne buona prestazione per Elisa Chimenti, 27^ (1:45:08) e Roberta Pieroni 11^ Ladies (1:43:42).

Per la cronaca la vittoria tra gli atleti assoluti è andata a andata al ruandese John Hakizimana fra gli uomini, mentre fra le donne alla keniana Vivian Jerop Kemboi, entrambi dell’ Atletica Castello.

Al 7° Trofeo Catarzi disputato a Signa ottimo secondo posto tra gli Argento per Franco Olivari.

Una grande medaglia d’ Argento anche per la squadra mista composto da Federico Matteoni, Odette Ciabatti e Mattia Della Maggiora alla staffetta di Primavera a Vicopisano; nella stessa gara ottimo 4° posto anche per la staffetta mista composta da Meri Mucci, Alice Dolfi e Marco Guerrucci. Al Trofeo Pro Avis a Castelnuovo Magra vittoria di categoria per Odette Ciabatti e 3° posto per Carla Neri.

Alla Maratonina di Tavarnelle importante risultato per Andrea Vassalle che sale sul podio, con un bellissimo terzo posto.

Nella prima prova di Coppa Toscana riservata alla categoria Ragazzi disputata a Pietrasanta nell’impianto “Falcone e Borsellino” sabato 23 marzo, bella prestazione per il giovanissimo Augusto Orsi (classe 2007), che conquista il terzo posto nella classifica del Triathlon, chiudendo i 60 metri con il tempo di 8,4 (primo di batteria), i 600 metri con il tempo di 1:54:4 e il getto del peso alla distanza di 7.69 metri.