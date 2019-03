Sport



Pieve Fosciana, un successo per continuare a sognare: contro il Venturina decide Malatesta

domenica, 3 marzo 2019, 18:46

di michele masotti

1-0

Pieve Fosciana: Regoli, Lucchesi, Pieri, Barsotti (74’ Piacentini), Touray (70’ Sarti), Biagioni, Sesti, Malatesta (63’ Umberto Barsanti), Odoardo Giusti (84’ Balducci), Luca Barsanti (46’ Fontanini) e Alfredini A disposizione: Bertoncini, Massei, Maier e Teani Allenatore: Francesco Fiori

Venturina: Quintavalle, Lancioni, Fiorini, Gherardini, Busdraghi, Balestracci, Ciurli (80’ De Marco), Garzella, Bastieri (70’ Papa), Lunghi e Rossetti (86’ Bussotti) A disposizione: Berrugi, Ferri, Pistolesi, Di Dato e Garfagnini Allenatore: Roberto Pistolesi

Arbitro: Cremone di Pisa (Assistenti Ouertani e Abbinante di Pisa)

Marcatore: 38’ Malatesta

Note: ammoniti Malatesta e Gherardini. Calci d’angolo 3-3. Recupero 0’e 4’

La sfida interna contro il Venturina, fanalino di coda di questo girone C ma con una buona organizzazione tattica, rappresentava una sfida da non sottovalutare per il lanciato Pieve Fosciana. Al termine di 94’ minuti combattuti ed equilibrati, i ragazzi di Francesco Fiori passano di misura e proseguono, da stasera in solitaria, l’inseguimento alla capolista Audace Galluzzo, vittoriosa in pieno recupero contro l’Atletico Etruria. Compagine fiorentina che mantiene il punto di vantaggio sui biancorossi. Si allungano leggermente i distacchi tra le contendenti al titolo: al terzo posto con 38 punti troviamo il Fratres Perignano (39 punti), impostosi 2-1 sull’Urbino Taccola, una lunghezza in più del Picchi Livorno e due in più di una Pecciolese in grande spolvero come dimostra il 4-1 rifilato a domicilio al Forcoli. Proprio la squadra di Traversa, assieme San Donato e Cascina, hanno perso punti importanti nei confronti delle formazioni che guidano la graduatoria.

Sono stati tre punti sofferti quelli ottenuti dai locali, al cospetto di una formazione che, specialmente nei primi 20’ minuti della sfida, ha messo in difficoltà il team garfagnino e dimostrando di non valere i soli 18 punti. Sono tre le lunghezze da recuperare per il Venturina dal Monterotondo per cercare di disputare quantomeno i play-out. Seppur non avendo disputato una partita brillante, come ammesso da Fiori nel post gara, il Pieve Fosciana ha dato un’altra dimostrazione di compattezza e solidità. Non è un caso, infatti, che la retroguardia comandata da Regoli sia la meno battuta del girone, assieme a quella del Fratres Perignano, con 17 reti al passivo. Senza gli infortunati Angelini, Bacci e Gioele Giusti, i locali optano per un 4-4-2. Rispetto all’undici che aveva sbancato sette giorni fa Acciaolo, l’unica novità è rappresentata dal rientro in difesa di Pieri, inizialmente impiegato come terzino sinistro. Confermato il duo offensivo Giusti-Malatesta mentre Alfredini viene spostato sulla linea dei centrocampisti. Il 3-4-1-2, invece, è il modulo prescelto da Pistolesi che affida a capitan Lunghi il compito di innescare le punte Bastieri e Rossetti.

L’approccio iniziale alla contesa è di marca livornese. Al 13’ un destro in corsa del classe 2002 Ciurli, al debutto in categoria, colpisce in pieno la traversa con Regoli fuori causa. Sei minuti più tardi una conclusione di capitan Lunghi finisce di poco a lato. Padroni di casa che a questo punto si riorganizzano e iniziano a guadagnare campo. Al 38’tocco in profondità di Lucchesi, Alfredini anticipa l’uscita di Quintavalle e per Malatesta è un gioco da ragazzi mettere dentro nella porta sguarnita. Anche nella ripresa il match scorre via sui binari dell’equilibrio senza regalare particolari sussulti. Al minuto numero cinquantaquattro il subentrato Fontanini si libera bene in area salvo poi perdere l’attimo per calciare in porta. La consueta girandola di cambi vedono gli ingressi in campo, tra le fila dei locali, di Umberto Barsanti, Sarti, Piacentini e Balducci, mentre mister Pistolesi getta nella mischia il possente centravanti Papa, De Marco e Bussotti. Al 66’ ospiti vicinissimi al pareggio con una girata da sottomisura di Rossetti che non trova di un niente lo specchio della porta. Il triplice fischio sancisce il primo successo casalingo di questo 2019 dei pievarini che raccolgono il caldo applauso del proprio pubblico.

Nel prossimo turno di campionato il Pieve Fosciana scenderà ad Uliveto Terme per affrontare l’Urbino Taccola, quintultima forza del torneo ma in grado, di fronte, al pubblico amico, di affondare due big come Cascina e Pecciolese.