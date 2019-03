Sport



Punto seconda: tre punti pesanti per Pontecosi, Vagli e Camporgiano

domenica, 3 marzo 2019, 18:44

di lorenzo fiori

Quest'oggi si è giocata la 23ª giornata di seconda categoria, girone C, dove la capolista Molazzana è caduta tra le proprie mura. Vittorie fondamentali e pesantissime per Pontecosi, Vagli (contro il Corsagna) e Virtus Camporgiano. Pareggio d'oro per il Fornoli mentre ancora sconfitta per il Fornaci.

Partiamo dalla seconda della classe Molazzana che, sul proprio campo, ha perso 0-1 contro un Migliarino in grande forma. Assenti per i locali Manfredi, Abrami e Jacopo Ricci.

A ridosso dei play-off (a -2) troviamo la Virtus Camporgiano (out Bravi) vincente sul campo del Massaciuccoli per 1-2. Per gli ospiti a segno Giannotti al 20' e Landucci al 93' su rigore.

Sotto di un punto c'è il Vagli capace di battere il quotato Corsagna (assenti Martino e Bigondi) con il risultato di 2-1. A segno Biggi (nella foto) per i locali al 11' e 33' e Conforti per gli ospiti al 77'.

A 30 punti, ed in "zona tranquilla", troviamo il Barga (assente lo squalificato Martini) sconfitto sul campo di un vivo Pontecosi (assenti Riccardo Martini Adami, Michele Martini Adami, Diego Marigliani, De Vivo, Angelini e Giulio Cavani). Risultato finale 2-4: per i locali a segno Lorenzo Marigliani al 3', Michele Bonini al 7' e al 43' e Biggeri al 89'. Per gli ospiti Ghafouri al 14' e Rigali al 77'.

Pareggio importante del Fornoli (assenti Serra, Diawara e Crea), in casa, contro la capolista San Filippo. 1-1 firmato da Sabatini al 33' per i locali.

Ancora sconfitta, invece, per il Fornaci. Con il La Cella si conclude 2-4. 1' Iacomini e 86' Picchi per i locali mente 2'-71'-90' Cozac e 43' Ibou per gli ospiti.

