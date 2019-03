Sport



Punto terza categoria: Lupetti fa felice il Castiglione al 94', "passo falso" per le prime quattro

sabato, 2 marzo 2019, 17:32

di lorenzo fiori

Quest'oggi si è giocata la 22ª giornata di terza categoria, girone B, dove le prime tre della classe (Borgo a Mozzano, Gallicano e New Team) hanno perso punti punti importanti pareggiando in partite dove il pronostico era dalla loro parte. Pareggio anche per lo Spianate in casa della Morianese. Vittorie fondamentali, invece, per Atletico Castiglione e Filecchio.

Ora analizziamo dettagliatamente le cinque partite delle sette squadre nostrane seguendo la classifica in ordine decrescente.

Partiamo, quindi, dalla capolista Borgo a Mozzano (assente Barsi) che ha pareggiato sul campo della Virtus Robur Castelnuovo (priva di Bakare, Touray e Evangelisti). Risultato finale 1-1: 45' Camara e 56' Piacentini.

Insegue, sempre a -7, il Gallicano (depauperato di Ruocco, Martinelli, Shehu, Pennacchi, Pietro Franchi e Lorenzo Bertucci) che, tra le mura amiche, non è riuscito ad andare oltre lo 0-0 contro un arcigno Coreglia (assenti Santi, Velio Marchetti, Togneri, Fabrizio Pierantoni, Bacci e Bonelli).

Sotto di due punti c'è ancora il New Team, anch'esso sorprendentemente fermato nel campo del San Lorenzo sul risultato di 1-1. Rete al 86' di Gerry De Lucia.

Arriva con grande entusiasmo il Filecchio (assenti Daniele Giannecchini, Passini, Balsotti, Notini e lo squalificato Paolini) che "strapazza" la Ligacutiglianese con un secco 3-0. Reti di Massimo Cardosi al 2', Mazzanti al 36' e Andrea Casillo al 71'.

A -5 dalla zona play-off insegue l'Atletico Castiglione (privo degli squalificati Giuntini e Zarrella e degli infortunati Bravi, Manuel Martinelli e Vecchi) che al 94' trova la vittoria, sul campo della Sanvitese, grazie alla rete di Alessandro Lupetti (nella foto).

Di seguito potrete leggere tutti i risultati della giornata odierna, la classifica completa ed il prossimo turno.