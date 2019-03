Sport



Riprende l'attività agonistica del Golf Club Garfagnana

mercoledì, 27 marzo 2019, 19:22

Sabato 30 marzo inizia la stagione agonistica del Golf Garfagnana: si giocherà a Pietrasanta per la sfida con il Golf Club Alisei, mentre la gara di ritorno è prevista il 22 giugno al Braccicorti.



Lo scorso weekend la squadra del Golf Garfagnana ha partecipato al Campionato regionale toscano a squadre maschile, riportando un buon piazzamento. Mario Morganti, Alessandro Berti, Daniele Biagioni e Federico Pieroni hanno ottenuto il tredicesimo posto che consente al Golf Club Garfagnana di disputare il “Trofeo Regionale match play”.



In vista della stagione 2019, che si preannuncia ricca di eventi e aspettative, sono stati ultimati i lavori, previste nella pausa invernale, al Braccicorti. E’ stato effettuato un restyling completo del campo pratica, con l’inserimento di validi supporti (segnalatori di distanza di vario genere, tappetini e palle nuove) che aiuteranno i giocatori nella pratica di questo sport. Il buono stato dei green e’ motivo di grande soddisfazione per il Club e lascia sperare di poter offrire, anche per questo anno, un ottimo servizio ai propri soci e ai giocatori esterni ospiti.



L’apertura al Braccicorti è prevista per il 6 aprile, in quella data si disputerà la finale del “Trofeo Palla di Neve“ che quest’anno è alla ventesima edizione. Il circuito nato per supportare i giocatori neofiti nei campi regolari della Toscana, ha visto in questa edizione i 36 giocatori partecipanti divisi in nove squadre sfidarsi sui principali campi (Montecatini, Tirrena, Barberino del Mugello, Prato ecc.) per 10 gare da novembre ad aprile.



Sabato 6 aprile si prevede una gara tiratissima, infatti la squadra capitanata da Federico Pieroni con Denio Salotti, Cristiano Sileo e Francesco Adami, ha un solo punto di vantaggio sulla seconda capitanata da Alessandro Berti con Giuseppe Bresciani, Pietro Camici e Andrea Angelini.



Non dobbiamo dimenticare che oltre alla ventesima edizione del Palla di Neve, il 16 giugno festeggeremo il 25° anniversario della fondazione del Golf Club Garfagnana, un traguardo importantissimo raggiunto da questa associazione sportiva. A questa giornata verrano invitati le autorità locali, i membri del comitato regionale toscano e i rappresentanti dei Golf Club della Toscana.



Il presidente e tutto il consiglio direttivo sono concentrati per dare il giusto risalto all’evento con un unico obiettivo: far conoscere questo sport avvicinando al circolo il maggior numero di persone.