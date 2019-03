Sport



Semifinale di ritorno del campionato regionale per la Folgore

venerdì, 8 marzo 2019, 15:48

Cerca il passepartout per la finale la Folgore Piano della Rocca, che sabato pomeriggio alle 18 scende in campo al "Remo Garibaldi" di Borgo a Mozzano per il ritorno della semifinale del campionato regionale Aics, opposta al Chiesina 2010.



Si riparte dal 2-2 in terra pistoiese dello scorso 11 febbraio, con i ragazzi di Graziano Solignani capaci di rimontare un doppio svantaggio grazie ai gol di Alessandro Nassimbeni ed Egzon Zejnai: i gialloverdi sanno bene che – nonostante il buon risultato maturato a Chiesina Uzzanese – servirà un'altra grande prova per eliminare i quotati avversari, secondi in classifica nel campionato di "Prima Serie", la massima divisione per i campionati amatori. Ma è altrettanto chiaro che la Folgore non vuole certo fermarsi sul più bello: i gialloverdi arrivano a questo appuntamento galvanizzati dal successo di sabato scorso nel campionato provinciale di "Seconda Serie" contro la capolista Athletic Valdottavo, che ha permesso alla squadra di Piano della Rocca di portarsi a 2 soli punti dalla vetta e con una partita in meno rispetto agli avversari.