“Tour de force” per il Castelnuovo: da domani tre gare in otto giorni

sabato, 2 marzo 2019, 12:50

di simone pierotti

Inizia domani, per il Castelnuovo, un trittico di partite che potrebbe condurre i gialloblu ad una salvezza anticipata: a Santa Croce sull’Arno, trasferta contro la Cuoiopelli, mercoledì al Nardini il recupero contro il San Marco Avenza (inizio ore 15:30) e domenica 10 marzo ancora in casa contro il Pontebuggianese.

L’ostacolo più insidioso sembra essere rappresentato dall’incontro di domani, contro la squadra allenata da Andrea Cipolli, volto ben noto in Garfagnana. Fino a 10 anni fa le due società davano vita ad accesi derby a livello di Serie C, oggi i tempi sono decisamente cambiati, con le due squadre protagoniste di una buona stagione, anche se i conciari, dopo il rocambolesco campionato perso lo scorso anno, speravano in qualcosa in più. 37 punti fino ad oggi, la possibilità di centrare comunque i play-off, con una rosa di alto livello, con un attacco formato da Mengali e Tempesti, ed elementi come l’ex Castelnuovo Giacomo Francesconi e Paolicchi. Una stagione altalenante: lo scorso mese, tre sconfitte decisamente pesanti ed inattese hanno rallentato la corsa dei ragazzi di mister Cipolli che, poi, hanno risalito la china con il doppio successo contro Vorno e Atletico Cenaia.