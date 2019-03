Sport



Trasferta amara per i Diavoli Neri Gorfigliano a Forte dei Marmi

domenica, 3 marzo 2019, 20:06

di michele masotti

3-0

Forte dei Marmi 2015: Barsanti, Lupoli, De Fanti, Lossi, Schintu, Coppedè, Pagni, De Wit, Salini, Gianluca Tedeschi e Giacomo Tedeschi A disposizione: Pellegrini, Neri, Tonacci, Tarabella, Gabrielli, Colasanto, Francesconi, Angeli e Scarzella Allenatore: Enrico Galleni

Diavoli Neri Gorfigliano: Carvajal, Della Croce, Bonini, Alessandro Cassettai, Manfredi, Diego Orsi, Del Giudice, Biagiotti, Pellegrinotti, Crudeli e Alfredini A disposizione: Vanni, Gori, Coli, Venanzi, Coiai, Morelli, Capitani e Gianluca Cassettai Allenatore: Ivano Orsi

Arbitro: Tundo di Pisa

Marcatori: 30’ Salini, 60’ su rigore e 80’ su rigore Lossi

Note: Espulso al 55’ Bonini per gioco scorretto

Prosegue la difficile stagione dei Diavoli Neri Gorfigliano, usciti sconfitti dal confronto di Forte dei Marmi al cospetto di una compagine che ha ottenuto due successi in altrettanti incontri da quando Galleni ha sostituito Vanoni. Il 3-0 finale è stato ingigantito dai due calci di rigore trasformati dallo specialista Lossi, da stasera nuovo capocannoniere del campionato con 16 gol. La squadra di Ivano Orsi, rimasta in 10 uomini per gran parte della ripresa, resta al penultimo posto con 21 punti, sette meno del quartetto (Torrelaghese, Sporting Bozzano, Staffoli e Acquacalda nd). Il team dell’alta Garfagnana necessita, chiaramente, di muovere al più presto la propria graduatoria per evitare di subire la forbice dei dieci punti nei confronti della quintultima che vorrebbe dire non disputare i play-out.

In questa partita gli ospiti hanno dovuto fare a meno degli squalificati Fusco e Pennucci. Il match si sblocca al 30’ grazie a Salini, abile ad approfittare di un retropassaggio di Biagiotti per superare l’incolpevole Carvajal. La reazione dei Diavoli Neri si concretizza con un paio di occasioni sugli sviluppi di un calcio d’angolo senza, però, trovare la porta. Nel secondo tempo le cose si complicano per gli ospiti quando al 55’ viene espulso Bonini per un brutto fallo. Tempo cinque minuti e Lossi raddoppia trasformando un calcio di rigore. Sotto di due reti e con un giocatore in meno, la squadra di Ivano Orsi prova a rientrare in partita ma Barsanti si supera su Alfredini. La formazione garfagnina è sfortunata al 72’ quando Crudeli colpisce il palo esterno con un colpo di testa. A dieci minuti dalla fine Tundo concede il secondo penalty di giornata al Forte dei Marmi 2015 che Lossi trasforma nuovamente.

Domenica prossima i Diavoli Neri affronteranno tra le mura amiche il Serricciolo, principale inseguitrice della capolista River Pieve, mentre il Forte dei Marmi 2015 ospiterà il Ponte a Moriano.