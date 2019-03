U.I.S.P. Garfagnana: prende il volo il Capriola Poggio grazie alla nuova magia di Serani

Altri articoli in Sport

domenica, 3 marzo 2019, 21:43

Si sono svolti oggi a Filecchio i Campionati Italiani di corsa campestre riservati ai tesserati AICS , prova unica per la proclamazione dei Campioni Nazionali AICS per il 2019 con assegnazione della maglia tricolore ai vincitori di ciascuna categoria

domenica, 3 marzo 2019, 20:06

Prosegue la difficile stagione dei Diavoli Neri Gorfigliano, usciti sconfitti dal confronto di Forte dei Marmi al cospetto di una compagine che ha ottenuto due successi in altrettanti incontri da quando Galleni ha sostituito Vanoni

domenica, 3 marzo 2019, 20:02

Archiviata la bella avventura in Coppa Toscana, il River Pieve non fallisce l’appuntamento interno contro un coriaceo Orentano e mantiene il primo posto in questo girone A di Prima Categoria

domenica, 3 marzo 2019, 18:46

La sfida interna contro il Venturina, fanalino di coda di questo girone C ma con una buona organizzazione tattica, rappresentava una sfida da non sottovalutare per il lanciato Pieve Fosciana

domenica, 3 marzo 2019, 18:44

Quest'oggi si è giocata la 23ª giornata di seconda categoria, girone C, dove la capolista Molazzana è caduta tra le proprie mura. Vittorie fondamentali e pesantissime per Pontecosi, Vagli (contro il Corsagna) e Virtus Camporgiano. Pareggio d'oro per il Fornoli mentre ancora sconfitta per il Fornaci

domenica, 3 marzo 2019, 17:51

Terza sconfitta nelle ultime quattro uscite per il GhivizzanoBorgo targato Pagliuca che sta vivendo il momento più difficile di una stagione, sin qui, sopra le righe. Al “Delle Terme” il Prato, ridotto in inferiorità in avvio di ripresa, timbra il colpaccio esterno con il classe 2000 Carli