Volley Barga sorride nel week-end

martedì, 5 marzo 2019, 08:40

Ottimo bottino nel week-end appena trascorso per le formazioni di Prima Divisione, under 17 e under 15 del Volley Barga.

Under 12 IV giornata



Volley Barga - Nottolini 0-3



Volley Barga - Ponte a Moriano 1-2

Ancora una giornata in salita per la formazione under 12, che con un organico ridotto all'osso e qualche nuovo inserimento, ha affrontato la corazzata bianconera della Nottolini e la formazione della Libertas Ponte a Moriano. Al termine delle gare la squadra di Barga ha racimolato un solo punto dei 6 a disposizione, ma come sempre diciamo e professiamo soprattutto in queste categorie, non conta mai il risultato ma le prestazioni e anche oggi abbiamo notato miglioramenti nei fondamentali e nella costruzione del gioco frutto del lavoro svolto fino ad oggi.



Dopo una partenza che ci ha visto gestire il difficile confronto con la formazione di Capannori, facendo affidamento alla determinazione e risolvendo gli scambi con caparbietà e lucidità, la giornata è proseguita tra alti e bassi.



Un applauso a tutte le giovanissime atlete che dedicano il loro tempo a queste lunghe e impegnative giornate di volley.

Under 15



Delfino Pescia-Volley Barga 2-3

(17/25 - 17/25 - 25/18 - 26/24 - 8/15)

Alla formazione under 15 servono cinque set per avere la meglio sul campo esterno del Delfino Pescia.

Dallo svolgimento dei primi due set, si pensava che la partita potesse essere chiusa prima, la formazione di Pescia non è irresistibile e come spesso accade le ragazze allenate da coach Magistrelli fanno tutto da sole, il buono e il cattivo e per questo dopo i primi due set in cui il risultato non è mai stato messo in discussione, nel terzo la formazione di Barga cede il passo all'avversario, convinta che nel quarto chiuderà l'incontro.

Il quarto set però va avanti punto a punto e nel finale vengono beffate da un 26-24. Sul 2 a 2 si va al tie break dove Barga riprende a macinare punti e se lo aggiudica con decisione. Come sempre coach Magistrelli mette in campo tutte le bimbe a disposizione incurante a tratti del risultato e così deve essere in una formazione giovane che si vuole far crescere insieme. I miglioramenti si vedono in particolare oggi segnaliamo l'ottima prestazione della giovane opposto Alessia Coppi.

Under 17

Volley Barga - Ctt Monsummano 3-0

(25/16 - 25/8 - 25-22)

Bella vittoria per la formazione under 17 che contro il Ctt Monsummano nella seconda giornata del girone di andata.

La squadra di Martina Dini, priva dell'infortunata Jessica Chelini, si è imposta con un perentorio 3-0 sulla compagine pistoiese mostrando un gioco corale ben organizzato e turni di battuta veramente incisivi che hanno messo in costante difficoltà, in tutte e tre le frazioni di gioco, la ricezione della squadra del Monsummano impedendo loro di sviluppare efficaci trame offensive. Prossima gara della squadra di capitan Vanni l'impegnativa trasferta con la Nottolini in programma giovedi 7 marzo.

Prima Divisione

Volley Barga - Blu Volley Quarrata 3 -1

(26/24 - 22/25 - 25/20 - 25/16)

il fine settimana del Volley Barga si chiude con la vittoria per 3-1 della formazione di prima divisone sulla compagine del Blu volley.

Rammarico per i troppi errori dovuti a disattenzioni che non ci dovrebbero essere e che costringono in più occasioni la coach Nobili a "strigliare" le proprie giocatrici. Peccato per il set perso soprattutto perché nei momenti di concentrazione del gruppo la partita assume tutti altri colori.

Complimenti alla giovane palleggiatrice Diletta Vanni che nel primo set deve sostituire la titolare per infortunio e grazie a tutte le bimbe sempre pronte a dare una mano quando serve alla squadra. Impegni importanti ci aspettano perciò testa bassa e concentrazione per il prossimo sabato a Serravalle contro la formazione del Biodepur Milleluci.