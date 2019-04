Sport



Due big del calcio sposano il progetto "United Colours"

venerdì, 12 aprile 2019, 17:34

di lorenzo fiori

Il campionato amatori UISP Garfagnana ha raggiunto la fase finale e, per la Coppa Garfagnana, la United Colours (formata dal 95 per cento da ragazzi africani che ha concluso in crescendo un campionato non facile allʼinsegna del fair play e dellʼintegrazione sociale) affronterà domani l'andata dei quarti di finale sul campo del Filicaia Diavoli Rossi alle 15.30.

Nel frattempo, nelle ultime ore, sono arrivati due messaggi video (potete vederli alla fine dell'articolo) che caricano ancora di più l'ambiente sposando questo progetto. Si tratta dell'ex giocatore di serie A Stefano Fiore, che ha vestito molte maglie in tale categoria tra le quali Fiorentina, Parma e Lazio ma anche in Spagna con il Valencia e, tra l'altro, capace di raggiungere 321 presenze in Serie A e 38 in Nazionale Italiana. L'altro big è, invece, l'attuale mister del Genoa Cesare Prandelli (nella foto), anch'esso ex giocatore di Serie A ma soprattutto famosissimo mister anche di Roma, Fiorentina, Valencia e della Nazionale Italiana.

Questi video confermano, se mai ce ne fosse stato bisogno, il grandissimo lavoro svolto dalla dirigenza, dal mister Matteo Bechelli (coadiuvato dal capitano Giancarlo Marchione) e da tutti i ragazzi della squadra verso i quali la vita non è stata generosa che, però, con lo sport più integrativo del mondo (il calcio) hanno raggiunto un temporaneo stato di tranquillità, spensieratezza e felicità.

Video Due big del calcio sposano il progetto "United Colours"