Piccole Aquile, Orsi primo nel Triathlon ragazzi a Pietrasanta

Altri articoli in Sport

domenica, 7 aprile 2019, 13:06

Termina la prima fase del campionato U.I.S.P. della Garfagnana: il Capriola Poggio mantiene il primo posto aggiudicandoci così la regular season e vengono definite le ultime posizioni. Da sabato prossimo si farà sul serio, con le gare di andata dei quarti di finale

sabato, 6 aprile 2019, 18:22

Quest'oggi si è giocata la 27ª giornata di terza categoria, girone B, dove la capolista Borgo a Mozzano si è fermata contro lo Spianate. Vincono Gallicano (contro la Virtus Robur Castelnuovo), New Team e Atletico Castiglione. Perdono, invece, Filecchio e Coreglia

sabato, 6 aprile 2019, 12:47

Ultima trasferta della stagione per il Castelnuovo sul campo della Pro Livorno Sorgenti, una delle squadre migliori del campionato. Gara difficile su un campo impegnativo con i livornesi in lotta per centrare la qualificazione ai play – off

venerdì, 5 aprile 2019, 18:34

Le Piccole Aquile del G.S. Orecchiella continuano a crescere e passano con disinvoltura dalla corsa campestre alla pista e alle altre specialità dell’atletica leggera

venerdì, 5 aprile 2019, 15:46

C’è anche la barghigiana Idea Pieroni tra i 107 atleti ed atlete convocati al raduno primaverile degli azzurrini under 20 di Grosseto, organizzato dalla Fidal dal 17 al 20 aprile in preparazione delle gare internazionali in calendario per prossimi mesi

venerdì, 5 aprile 2019, 14:59

Giovedì 4 aprile alle 21, a Pieve Fosciana, le ragazze di mister Berni si sono aggiudicate la partita di ritorno nel derby garfagnino contro la Pallavolo Garfagnana