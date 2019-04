Sport



River Pieve, è qui la festa! “Millionarios” della Garfagnana salgono in Promozione

domenica, 28 aprile 2019, 19:08

di michele masotti

1-0

Marginone: Besson, Carmignani, Rinaldi, Paoli, Pistoresi, Conte, Antoni, Ricci, Andrea Paganelli, Contini e Pinochi A disposizione: Lencioni, Lici, Tocchini, Rotunno, Spatola, Mini, Sarti e Filippo Paganelli Allenatore: Stefano Rinaldi

River Pieve: Papeschi, Giannotti, Angeli, Byaze, Turri, Fontana, Satti, Vitelli, Catalini, Di Salvatore e Vignale A disposizione: Maggi, Francesconi, Condè, Lorenzo Micchi, Cristea e Cipollini Allenatore: Edoardo Micchi

Arbitro: Mauro di Pisa

Marcatore: 89’Pistoresi

A Marginone scocca l’ora del trionfo per il River Pieve di Edoardo Micchi che sale in Promozione con 90’ di anticipo in virtù del mancato successo del Tau, battuto a domicilio dall’Atletico Forte dei Marmi, che ha reso così ininfluente la sconfitta, arrivata nel finale, dei biancorossi in terra lucchese. Successo strameritato per i “millionarios” della Garfagnana, protagonisti di una splendida rimonta sull’allora battistrada Serricciolo, partita lo scorso 9 dicembre con il 2-0 al Ponte a Moriano, e coronata definitivamente con la matematica conquista odierna del titolo. Per il club affiliato alla Figc dall’estate 2009, dopo aver fatto incetta di vittorie nella Uisp, si tratta di una data che resterà indelebile nella storia di questa giovane e ambiziosa società.

Secondo campionato vinto in tre stagioni; recita così l’invidiabile palmares come allenatore di Edoardo Micchi. Quello odierno è anche il trionfo di un organigramma dirigenziale, impreziosito dalla scorsa estate dalla presenza come direttore sportivo di Antonio Nelli, formato essenzialmente da un gruppo di amici, rimasto sempre coeso in questi anni. Una stagione memorabile nella quale deve essere considerata pure la bella cavalcata spintasi fino alle semifinali di Coppa Toscana.

Tolaini, Mirco Micchi e Haoudi sono gli assenti in casa River Pieve. Se l’ex Castelnuovo viene sostituito dal pari ruolo Turri nella difesa a tre, Edoardo Micchi opta per Catalini in versione falso nueve come spalla di Di Salvatore. Sulle corsie laterali spazio al classe 1997 Giannotti e Vignale mentre in mezzo al campo c’è una maglia da titolare per Vitelli, unico ex della sfida. I padroni di casa, invece, rinunciano agli squalificati Fedi e Frateschi, sostituito al centro dell’attaccante dall’allenatore-giocatore Rinaldi. La partita è scivolata sui binari dell’equilibrio fino all’88 quando Pistoresi ha trovato lo spiraglio giusto per battere l’incolpevole Papeschi. È maturata così la quinta sconfitta in campionato, certamente la più dolce visto il contemporaneo 0-2 rimediato dal Tau per mano dell’Atletico Forte dei Marmi, tornato clamorosamente in corsa per i play-off.

Domenica prossima passerella finale al “Nardini” per capitan Angeli e compagni di fronte ad un’Acquacalda S. Pietro a Vico già condannata a disputare i play-out da terzultima della classe.