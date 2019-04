Sport



River Pieve, ennesimo successo e la Promozione si avvicina: per la festa dei “millionarios” manca solo un punto

domenica, 7 aprile 2019, 18:45

di michele masotti

2-0

River Pieve: Papeschi, Vignale (86’Maggi), Angeli, Byaze, Turri, Fontana, Satti (82’Francesconi), Vitelli, Haoudi (88’Cristea), Di Salvatore (73’Catalini) e Giannotti A disposizione: Cipollini, Condè, Lorenzo Micchi e Pioli Allenatore: Edoardo Micchi

Torrelaghese: Casapieri, Pacini, Rossi (65’Giuntoni), Ratti (63’Zaia), Francini, Cinquini, Del Sarto, Biagioni, Passaglia (84’Raggi), Barsotti (40’Tinagli) e Pezzini A disposizione: Aperti, Picchi, Caneschi e Lippi Allenatore: Massimiliano Bucci

Arbitro: Pascali di Pistoia

Marcatori: 33’ e 70’Haoudi

Note: ammoniti Haoudi, Ratti, Rossi, Turri e Zaia. Calci d’angolo 5-1

Archiviato il passo falso di sette giorni fa, un bel River Pieve non lascia scampo ad una grintosa Torrelaghese, ancora protagonista Haoudi con una doppietta, e compie l’ultimo passo verso la vittoria del campionato. A 180’ dal termine ai ragazzi di Edoardo Micchi basterà ottenere un punto per sancire lo storico approdo in Promozione. Alle spalle dei biancorossi, infatti, è salito il Tau Calcio, distante sei punti, mentre il Serricciolo ha definitivamente alzato bandiera bianca per effetto del 2-0 rimediato da un lanciatissimo Ponte a Moriano. Un traguardo assolutamente meritato quello che stanno per tagliare Angeli e compagni, protagonisti di una bella cavalcata anche in Coppa Toscana dove si sono spinti fino alle semifinali. K.o. che, dal lato opposto, complica leggermente i piani salvezza dei versiliesi che vedono dimezzare il loro vantaggio, da +6 a +3, sulla zona play-out.

La sfida del “Nardini” non ha avuto storia: River superiore sul piano della manovra e sulle corsie laterali, con un Giannotti imprendibile. Sono stati tanti chilometri macinati dall’ex Castelnuovo, autore dell’assist della rete che ha chiuso il match con 20’ di anticipo. Senza gli squalificati Tolaini e Mirco Micchi, Edoardo Micchi ha schierato Turri nel terzetto difensivo, allargato Vignale sulla corsia sinistra e proposto in avanti la collaudata coppia Di Salvatore-Haoudi. Mister Bucci scegli un coperto 4-4-1-1 con Barsotti alle spalle dell’unica punta Passaglia. In avvio il gioco ristagna a centrocampo, con il River che non trova spazi nella difesa gialloviola. Al 29’ filtrante di Vitelli per Di Salvatore con il tiro di quest’ultimo che finisce a lato.

Passano quattro minuti e i locali sbloccano il punteggio. Preciso traversone dalla destra di Satti per il bel colpo di testa in anticipo di Haoudi: nulla da fare per l’ex Lucchese Casapieri. Bucci non è soddisfatto dei meccanismi offensivi dei suoi e, prima dell’intervallo, richiama Barsotti, non proprio felice del cambio, per inserire Tinagli. Nel secondo tempo la Torrelaghese rientra in campo maggiormente volitiva, costruendo due pericoli per la porta di Papeschi su altrettanti calci piazzati. Al 53’ Biagioni mette sopra la traversa una punizione di Cinquini. Due minuti dopo il diagonale di Tinagli sfiora il palo alla destra di Papeschi. Match che con il passare dei minuti si incattivisce: alla fine saranno cinque gli ammoniti. Al 65’ una ripartenza dei locali viene gettata alle ortiche dal diagonale di Haoudi. La punta classe 1995 si riscatta cinque minuti più quando spinge in rete un pallone donatogli da Giannotti, protagonista di una grande giocata sulla destra. Dodicesimo gol in campionato per l’attaccante ex Ponte a Moriano e San Miniato. Haoudi sfiora la tripletta personale dopo un’altra fuga dell’immarcabile Giannotti. I due tecnici attuano il classico valzer delle sostituzioni, prima che Papeschi apponga la sua firma sul successo odierno. È bravo il numero uno lucchese a deviare sull’incrocio dei pali la gran botta dalla distanza di Cinquini.

Il campionato va in vacanza per due settimane. Domenica prossima la sosta, che riguarda anche gli altri campionati regionali dei dilettanti, è dovuta al “Torneo delle Regioni”. Al rientro il River sarà di scena a Marginone, compagine in lotta per i play-off, per conquistare il punto mancante alla promozione.