1^ Campestre della Salute: vittorie per Jamali (Apuane) e il duo Oliveri-Carradossi (Orecchiella)

mercoledì, 15 maggio 2019, 12:18

Fine settimana trionfale per il G.S. Orecchiella in tutte le specialità. L’impresa di giornata viene firmata dalla straordinaria Laura Ravani, che trionfa a Badia Prataglia nella 6^ edizione del Trail Sacred Forests, all’interno del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, del Monte Falterona e Campigna.

mercoledì, 15 maggio 2019, 11:29

Una giornata agli Internazionali d’Italia di tennis di Roma è un po' per un bambino una giornata a Gardaland, e non solo per gli appassionati di questo sport. Varcare i cancelli del Foro Italico significa entrare in una dimensione tutta particolare

martedì, 14 maggio 2019, 18:54

Manca il crisma dell’ufficialità, atteso per la serata odierna (martedì 14 maggio), ma non dovrebbero esserci più dubbi sul fatto che sarà il rinnovato stadio “Strulli” di Monsummano Terme ad ospitare la finale play-off del girone C di Promozione tra il Fratres Perignano e il Pieve Fosciana di Francesco Fiori

martedì, 14 maggio 2019, 16:52

Bene Federica Masoni che segna un nuovo personal best sugli 800 metri grazie al crono di 2’27’’07, così come sui 100m ad ostacoli Idea Pieroni e Martina Guidotti (i cui record sono adesso rispettivamente 16’’35 e 16’’57)

martedì, 14 maggio 2019, 12:41

Dopo soli tre giorni dall'incontro con il Buggiano venerdì è scesa di nuovo in campo la formazione under 15 contro la prima in classifica. Medaglia di bronzo per l'under 16 al torneo Roberto Biagioni. E infine festa finale della categoria S3 svoltasi al Palapiaggia di Capannori

martedì, 14 maggio 2019, 08:43

Si è svolto ieri domenica 12 maggio il 12° Memorial Roberto Biagioni, torneo nazionale categoria under 16 femminile di Volley voluto e organizzato dagli Amici di Roby in collaborazione con Pallavolo Garfagnana, nato per ricordare il compianto Roberto Biagioni, ex giocatore ed allenatore di questo sport