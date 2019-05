Sport



Al Golf Club Garfagnana si è disputato il Trofeo ACI - Aquilini

mercoledì, 8 maggio 2019, 08:58

Sabato 4 e domenica 5 si è disputato, al Golf Club Garfagnana di Pieve Fosciana, il Trofeo ACI-Aquilini. Un buon numero di golfisti si sono sfidati con grande agonismo nonostante i capricci di questa primavera che stenta a decollare.

Buone le prestazioni dei diversi giocatori, in particolare vanno segnalati: Nicolò Monini che vince la categoria lordo, Massimo Strufaldi che vince la prima categoria netto e Stefano Toni che confermando il buon momento di forma si aggiudica la seconda categoria netto e il competitivo Alessio Gonnella vince la terza categoria netto. Nella tabella riportata di seguito il quadro completo dei risultati dello scorso week end:

Categoria lordo

1° Monini Nicolò

Prima categoria netto

1°Massimo Strufaldi

2° Stefano Dini

Seconda categoria netto

1° Stefano Toni

2° Gino Battaglini

Terza Categoria netto

1° Alessio Gonnella

2° Alberto Morganti

Categoria Senior

Fabio Romei

Archiviato il Trofeo Aquilini, il Golf Club Garfagnana si appresta ad affrontare i prossimi appuntamenti a partire da sabato 11 maggio con “Prova il golf con noi”, l’evento organizzato dal circolo per promuovere il golf e far apprezzare la bellezza paesaggistica del Braccicorti.

Federico Pieroni, l’istruttore Uisp del Golf Garfagnana, sarà a disposizione di tutti coloro che vorranno avvicinarsi al golf per avere informazioni e provare direttamente i primi approcci a questo sport.

In questa giornata diversi soci del circolo saranno presenti per fornire informazioni e far visitare la struttura del Braccicorti: il campo con le sue viste mozzafiato, il rinnovato campo pratica e la club house.

Il presidente Barsanti e tutto il consiglio direttivo si augurano che questo appuntamento venga raccolto da un gran numero di persone della Garfagnana e Media Valle, ricordano che questa opportunità è gratis, basta telefonare al numero riportato nella locandina allegata.

Domenica 12 il primo appuntamento con le gare della Cristian Events, il circuito Black Jacket che prevede per i vincitori delle diverse categorie la finale nazionale al Golf Club Matilde di Canossa, nel caso di ulteriore vittoria disputeranno la finale mondiale a Santo Domingo, una prospettiva niente male.