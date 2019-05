Al Golf Club Garfagnana si è disputato il Trofeo Royalcarta

Altri articoli in Sport

martedì, 21 maggio 2019, 13:20

Una partita questa che le ragazze di Barga speravano andasse diversamente però un insieme di errori ne hanno pregiudicato il risultato

lunedì, 20 maggio 2019, 17:01

Domenica 2 giugno torna la Lion Run a Castelnuovo. Partenza ore 11 dalla palestra Body Planet in via Provinciale a Torrite. Si tratta di una corsa ad ostacoli che sta prendendo piede anche in Italia negli ultimi anni. Sono le cosiddette O.C.R., “obstacle, course, race“ una corsa con ostacoli

lunedì, 20 maggio 2019, 16:15

Exploit di Idea Pieroni che nella gara del salto in alto supera se stessa: è infatti pari a 1.85m l’altezza raggiunta dalla giovane saltatrice barghigiana nella sua prova migliore, misura che oltre a farle vincere in scioltezza la medaglia d’oro nella competizione la proietta nel pantheon dell’atletica leggera nazionale

lunedì, 20 maggio 2019, 16:09

All’indomani della sconfitta patita in finale play-off contro il Perignano, è arrivata la notizia, già nell’aria da qualche settimana, della fine dell’era Francesco Fiori sulla panchina del Pieve Fosciana al termine di quattro stagioni entusiasmanti

lunedì, 20 maggio 2019, 13:23

Week-end piovoso ma con pioggia di medaglie per il GP Parco Alpi Apuane Team Ecoverde

lunedì, 20 maggio 2019, 11:21

Sabato 18 e domenica 19 maggio si sono svolte le prove uniche di Campionato Italiano di Chilometro Verticale e di Lunghe Distanze di corsa in montagna; come già nel 2016 e nel 2017 le due spettacolari manifestazioni si sono svolte a Casto in Val Sabbia (Brescia), nell’ambito del Trofeo Nasego,...