Al Golf Club Garfagnana week-end con due importanti eventi

venerdì, 31 maggio 2019, 09:35

Medaglia d'oro alla campionessa virtussina (proveniente dal vivaio del GS Marciatori di Barga) che in queste settimane è sulla cresta dell'onda: vince la competizione di salto in alto del 37° "Brixia Meeting" a Bressanone la barghigiana Idea Pieroni con la misura di 1,83 metri, sfiorando il suo recente personal best...

venerdì, 31 maggio 2019, 08:41

Nei giorni scorsi avevamo scritto dell'interruzione di collaborazione fra Fontanini e Pontecosi (squadra militante in seconda categoria) e proprio in questi minuti, tramite un comunicato social, la società ha reso noto il sostituto. Infatti il nuovo allenatore sarà Luigi Angelini

giovedì, 30 maggio 2019, 16:28

Prosegue senza interruzione l’attività dei tornei al Tennis Club Garfagnana. Si è conclusa la prima tappa del torneo TPRA Dunlop che ha visto una finale emozionante e combattuta fino all’ultimo istante tra Andrea Pellegrineschi e Pierluigi Gemignani, due degli elementi più in forma

giovedì, 30 maggio 2019, 14:52

Poco più di tre anni fa Erika Bertoncini, nella vita di tutti i giorni infermiera, non aveva confidenza con la corsa, con gli allenamenti, con le “tabelle”, se non per quello che aveva appreso dai racconti del padre, Francesco, ex podista e ciclista amatoriale garfagnino

mercoledì, 29 maggio 2019, 18:19

Notte magica per il GS Orecchiella Garfagnana, che porta in Garfagnana il titolo Toscano 2019 di corsa su strada a squadre femminile e l’argento a squadre maschile

mercoledì, 29 maggio 2019, 18:01

Sarà una giornata di festa da trascorrere con i membri del circolo, come si conviene alle migliori tradizioni di questo sport. Inizierà con il Trofeo del 25°, gara dedicata all’evento, e proseguirà, a partire dalle 17,30, con la consegna di una targa ricordo ai fondatori e la premiazione dei vincitori della competizione