Anche a Castelnuovo arriva la Lion Run

lunedì, 20 maggio 2019, 17:01

Domenica 2 giugno torna la Lion Run a Castelnuovo. Partenza ore 11 dalla palestra Body Planet in via Provinciale a Torrite. Si tratta di una corsa ad ostacoli che sta prendendo piede anche in Italia negli ultimi anni. Sono le cosiddette O.C.R., “obstacle, course, race“ una corsa con ostacoli. Le ocr sono eventi sportivi, ispirati a percorsi utilizzati per l’addestramento militare, in cu sono presenti tratti di corsa intervallati da ostacoli sia naturali che artificiali. Il percorso si sviluppa su strade sterrate, sentieri, torrenti, tratti di sabbia, dove si possono trovare fango, acqua, o ostacoli artificiali come muri artificiali, oggetti pesanti da trasportare, prove di equilibrio, funi da salire, pareti da scalare e tutto ciò che la fantasia dell’organizzatore riesce a proporre.

Per iscriversi basta collegarsi al sito: https://www.lionrun.it/iscriviti-a-lion-run-2019.

Registrazioni a partire dalle 9 presso Body Planet Fitness & Wellness e partenza LION RUN competitiva ore 11 circa. Partenza prima batteria LION RUN non competitiva alle 11.15 circa e partenza altre batterie non competitive LION RUN ogni 10-15 minuti.

Per i ritardatari questi sono i prezzi: Competitiva Lion Run 65.00 € (la corsa fa parte del campionato interregionale, Toscana-Emilia). Team Competitivi Lion Run 60.00 €. La corsa fa parte del campionato interregionale, Toscana-Emilia. Non Competitiva Lion Run 55.00 €. Team Non Competitivi Lion Run 50.00 €.

Le modalità di iscrizione ed il regolamento sono pubblicati sul sito www.lionrun.it , i dati richiesti sono necessari così come l’accettazione di privacy, il regolamento e il versamento nelle modalità previste del contributo d’iscrizione. In caso di mancata partecipazione la quota non è rimborsabile. si pùo effettuare l’iscrizione solo online collegandosi al sito www.lionrun.it