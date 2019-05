Biagioni e Gemignano vincono il primo torneo di Doppio Sociale del T.C. Garfagnana

Altri articoli in Sport

martedì, 7 maggio 2019, 17:58

Il campionato U.I.S.P. della Garfagnana verso l’atto finale: si sono disputate le semifinali di andata e, nel prossimo fine settimana, conosceremo i nomi delle finaliste che, domenica 19 maggio, si contenderanno gli ambiti trofei allo stadio “Alessio Nardini” di Castelnuovo di Garfagnana

martedì, 7 maggio 2019, 13:31

Benissimo come sempre nel salto in alto Idea Pieroni che, sotto una pioggia battente, vince la gara con ampio distacco e spinge la squadra su nella classifica aggregata grazie alla misura di 1.76 metri sull’ultimo tentativo

martedì, 7 maggio 2019, 08:43

Il miracolo non c'è stato. Pur avendo vinto contro il Versilia per 3 a 1, le ragazze di coach Nobili escono dai play off

lunedì, 6 maggio 2019, 18:55

Il maltempo non ha impedito a tanti atleti di partecipare alla Lucca Half Marathon, ormai appuntamento classico di primavera. In evidenza gli atleti del G.S. Orecchiella Garfagnana che hanno dominato le gare a staffetta e ottenuto buoni risultati nella gara individuale

lunedì, 6 maggio 2019, 13:50

Il giovane lucchese costretto al cambio di vettura estemporaneo per indisponibilità della sua Peugeot 208 R2, incidentata due settimane fa

lunedì, 6 maggio 2019, 10:27

Bel fine settimana per il GP Parco Alpi Apuane Team Ecoverde, ancora protagonista in regione e fuori. A Lucca, alla “Lucca Half Marathon”, bella vittoria di Jilali Jamali