Carlini campione italiano Aics, Ria Anaclerio e Checcacci campioni toscani Uisp

lunedì, 20 maggio 2019, 13:23

Week-end piovoso ma con pioggia di medaglie per il GP Parco Alpi Apuane Team Ecoverde. Sabato 18 maggio, a Olivola, al “Trofeo Verde Città”, ottimo oro di categoria per Erica Togneri e buone prestazioni per Mirco Toma, Francesca Tesconi, Maurizio Folegnani e Giovanni Marra; Domenica 19 maggio, a Livorno, al “Trofeo Corriprimavera”, ottime prove per Juri Mazzei (5 assoluto, bronzo toscano UISP di categoria), Dario Anaclerio (9 assoluto, campione toscano UISP di categoria), Igor Marracci, Roberto Ria (campione toscano UISP di categoria), Lorenzo Checcacci (campione toscano UISP di categoria), Davide Ferrini, Roberto Gianni, Marco Lombardi e Marco Mattei; a Camaiore, alla “Corsa storica dei Frati”, oro assoluto per Jilali Jamali e buone prove per Marco Lombardi, Marcello Bernardini, Claudio Simi, Franco Cusinato, Mirco Toma e Leonardo Pierotti; a Pomarance, al “Trail di Pomarance”, ottima prova per Simone Carlini che ha conquistato il titolo italiano AICS e buona prestazione per Mauro Matteucci; a Comeana, al “Trofeo Avis Colline Medicee”, bronzo assoluto per Francois Lo Re e buona prova per Riccardo Durano; a Foligno, alla “Strafoligno”, ottimo bronzo assoluto per Alessandro Brancato.