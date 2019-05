Sport



Colpo di mercato di Pallavolo Garfagnana: ingaggiato dalle Serie C, mister Alberto Tognocchi

mercoledì, 29 maggio 2019, 15:48

Lo staff dirigenziale di Pallavolo Garfagnana anticipa i tempi sulla programmazione della stagione 2019/2020 e in un colpo solo annuncia la conferma di tutti gli allenatori e rafforza la propria struttura ufficializzando il nome del nuovo coach che lavorerà nel settore giovanile. Si tratta di Alberto Tognocchi, che dopo l’esperienza sulla panchina in Serie D della Lucchese Pallavolo torna nella sua Garfagnana essendo di Castelnuovo. Tognocchi porta con sé un’esperienza pluriennale alla guida di squadre femminili di volley e nel suo personale palmares vanta numerosi successi nelle categorie giovanili inoltre, arriva fresco della conquista della Serie C regionale con Lucchese Pallavolo. Tognocchi, per numerosi anni ha guidato anche, con ottimi risultati, le squadre delle società Buggiano, Valdiserchio e Pontedera. Per il nuovo coach si tratta anche di ritorno nella società che lo ha visto protagonista come giocatore negli anni delle imprese in Serie C regionale.

Alberto Tognocchi entra nella società del presidente Marco Giannasi, del vice Roberto Bacci e del direttore tecnico Alessandro Marigliani, come primo allenatore della Under 16 nella palestra di Castelnuovo di Garfagnana.

Dunque un in bocca a lupo a Tognocchi per un'annata sportiva nella quale Pallavolo Garfagnana intende ambire alla costruzione di un solido progetto sportivo.