Continua il sogno Molazzana, Biagioni: "Siamo orgogliosi di esserci anche quest'anno"

lunedì, 13 maggio 2019, 17:29

di lorenzo fiori

Grazie allo 0-0 casalingo di ieri contro il Migliarino Vecchiano nella semifinale play-off, il Molazzana si è guadagnato l'accesso alla finale play-off contro l'Atletico Lucca (domenica 19/05 ore 16.00 presso lo stadio comunale Saltocchio).

Ancora un'altra stagione strepitosa dei garfagnini che, svanita la possibilità della vittoria del campionato, si sono concentrati sulla fase play-off puntando diritti alla vittoria finale.

Da sottolineare il grande lavoro svolto dal mister Roberto Biagioni (nella foto in fondo) che in queste sette stagioni con i colori amaranto ha raccolto molti risultati positivi tra cui due finali play-off di seconda categoria nelle ultime due stagioni. Chiaramente in tutto questo è stato coadiuvato dal direttore sportivo Alessio Biagioni e da tutta la società sempre presente.

Di seguito riportiamo le parole del mister Roberto Biagioni riguardo alla partita di ieri ed alla finale di domenica:

"Abbiamo fatto una buonissima partita, soprattutto nel primo tempo, quindi secondo me ci siamo meritati il passaggio del turno. Per domenica prossima, invece, spero di recuperare qualche infortunio pesante come Orsetti, Matteo Bertoncini e Manfredi anche se non sarà facile. È una finale, sono partite particolari, ma abbiamo una grande possibilità di uscire vincitori anche se l'Atletico Lucca è forte, molto attrezzata, e si merita un posto in finale per la grande stagione realizzata."