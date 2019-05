Sport



Diavoli Neri Gorfigliano, che impresa a Marlia. Un gol di Pellegrinotti vale la permanenza in Prima Categoria

domenica, 12 maggio 2019, 21:30

di michele masotti

1-2

Folgor Marlia: Bolognesi, Viviani, Romanini, Della Maggiora, Massei, Nieddu, Bagnatori, Giampaoli, Menchini (Daniele Manfredi), Busembai e Dinelli A disposizione: Sargenti, Toschi, Caiazzo, Caputo, Pieruccini, Milanesio, Niccoli e Pennino Allenatore: Luca Barsocchi

Diavoli Neri Gorfigliano: Carvajal, Alfredini (9’pts Coli), Gianluca Cassettai (85’Morelli), Pennucci, Fusco (73’Luca Mandredi), Diego Orsi, Biagiotti (70’Bonini), Crudeli, Pellegrinotti, Alessandro Cassettai e Del Giudice A disposizione: Vanni, Venazi, Gori e Capitani Allenatore: Ivano Orsi

Arbitro: Donati di Livorno

Marcatori: 39’ Bagnatori, 94’ Morelli e 14’ sts Pellegrinotti

Sembrava l’ennesima domenica stregata di questa annata calcistica per i Diavoli Neri Gorfigliano quando, sul cronometro scoccava il quattordicesimo minuto del secondo tempo supplementare, il centravanti Pellegrinotti, al rientro dal turno di squalifica, ha superato Bolognesi regalando la salvezza al team di Ivano Orsi. Finisce all’inferno, ovviamente calcistico, la Folgor Marlia che incassa la seconda retrocessione di fila non sfruttando il fattore campo e i due risultati su tre a propria disposizione in virtù della migliore posizione di classifica.

Per Orsi, uomo simbolo del club dell’alta Garfagnana, si tratta del secondo play-out vinto, sempre alla guida dei Diavoli Neri, dopo quello datato stagione 2012-2013 in Seconda Categoria ai danni dell’Aquila S. Anna. Al momento Pennucci e compagni restano l’unica formazione garfagnina in Prima Categoria in attesa che buone notizie giungano dai play-off di Seconda dove il Molazzana ha conquistato il pass per la finale degli spareggi promozione del suo girone dove affronterà l’Atletico Lucca. In casa Marlia, compagine molto ringiovanita, è tempo delle riflessioni. Molto probabilmente quest’oggi si è chiusa l’era Barsocchi, tecnico che avevo preso questo storico club in Seconda Categoria per ricondurlo fino alla Promozione nella stagione 2016-2017. Consueto 4-3-3 per gli ospiti che hanno comune imperativo quello di ottenere l’intera posta in palio. Tridente offensivo formato da Pellegrinotti, Del Giudice e Alessandro Cassettai. I locali, invece, propongono come coppia offensiva il classe 2000 Dinelli e Menchini, miglior marcatore dei suoi con 10 centri.

Ad uscire meglio “dai blocchi” sono gli ospiti che cominciano subito a macinare calcio e a stazionare nella metà campo lucchese. Come sovente accade, però, al primo tentativo è la Folgor Marlia a passare in vantaggio. È il 39’ quando Busembai pesca in area di rigore capitan Bagnatori, freddo nel superare Carvajal. Gol che colpisce moralmente i Diavoli Neri, vicinissimi allo spettro della retrocessione. Stato d’animo che si riscontra in avvio di ripresa nello scorcio iniziale della ripresa, quando Menichini non trova lo spiraglio giusto per il raddoppio e Carvajal si supera in un paio di circostanze su Busembai e Daniele Manfredi. Con le spalle al muro, i ragazzi di Ivano Orsi tornano a spingere con Del Giudice, fuori di poco, e Pellegrinotti che si vede negare il pari da una grande parata dell’ex Lammari Bolognesi.

Allo scadere dei cinque minuti di recupero il neo entrato Morelli estrae dal cilindro una splendida punizione che “muore” all’incrocio. È l’1-1 che manda la sfida ai supplementari e sposta l’inerzia tutta dalla parte dei Diavoli Neri.

Nei supplementari ad una prima frazione guardinga da ambo le parti, succede una ripresa più emozionante con il Marlia che va vicini in contropiede al gol in più di una circostanza. Rete che viene trovato dai Diavoli al 119’ Pellegrinotti, ricevuto un millimetrico lancio di Pennucci, esplode un potente sinistro che batte Bolognesi. È game, set and match per la formazione di Ivano Orsi che mantiene la categoria al termine di un pomeriggio romanzesco. Oltre alla Folgor Marlia, retrocede in Seconda l’Acquacalda S. Pietro a Vico a cui non è servito pareggiare 1-1 in quel di Staffoli.