Diavoli Neri Gorfigliano, la vittoria contro il Tau vale l’accesso ai play-out

domenica, 5 maggio 2019, 21:10

di michele masotti

3-2

Diavoli Neri Gorfigliano: Carvajal, Alfredini, Gianluca Cassettai, Pennucci, Fusco, Diego Orsi, Biagiotti, Crudeli, Bonini (76’Della Croce), Alessandro Cassettai e Del Giudice (86’Morelli) A disposizione: Vanni, Venanzi, Manfredi, Capitani, Coiai e Gori Allenatore: Ivano Orsi

Tau Calcio: Lavorgna (68’Daviddi), Casali, Lunardini, Vannucci, Del Sarto, Balli, Lenci (70’ Del Carlo), Andrea Vanni (48’Tognotti), Pieri, Sardelli e Haoudi A disposizione: Leonardo Vanni, Giardini, Franceschi e Bertenni Allenatore: Pietro Cristiani

Arbitro: Chisari di Livorno

Marcatori: 14’Sardelli, 27’ Del Giudice, 46’Bonini, 84’ Pieri e 91’Alessandro Cassettai

Un gol in pieno recupero di Alessandro Cassettai permette ai Diavoli Neri di superare il Tau Calcio e conquistare il lasciapassare per i play-out contro la Folgor Marlia, condannata agli spareggi retrocessione per i risultati sfavorevoli nei confronti diretti con lo Sporting Bozzano. Sconfitta che, d’altro canto, costa il secondo posto agli amaranto a vantaggio del Serriciolo, chiamati ora ad affrontare in un derby sentito il Marginone, corsaro nello “spareggio” di Forte dei Marmi.

In un clima decisamente invernale e sotto la neve, Pennucci e compagni hanno sciorinato un’ottima prestazione. Al di là dei marcatori, da elogiare i 90’ espressi dal centrocampista Biagiotti, arrivato nel mercato di riparazione dal Castelnuovo. Non c’era maniera migliore per conquistare il diritto di mantenere la categoria in coda ad un’annata sfortunata e condizionata dai tanti infortuni.

Gara vivace sin dalle prime battute, con il pareggio serve a poco ad entrambe le contendenti. Al 12’ una pozzanghera malandrina impedisce al tiro a colpo sicuro di Alessandro Cassettai di infilarsi in porta. Due minuti dopo un rapido scambio sull’asse Haoudi-Pieri-Sardelli permette a quest’ultimo di superare l’incolpevole Carvajal. Locali che si riversano a testa bassa in attacco, non concretizzando due chance con Del Giudice e Bonini. Il forcing dei Diavoli Neri viene premiato al 27’: Del Giudice, imbeccato da Alessandro Cassettai, salta Casali e supera Lavorgna con una potente conclusione. Pennucci e compagni cominciano con il piede la ripresa, poiché dopo appena sessanta secondi Bonini con un tocco di punta, tanto utilizzato nel calcio a cinque, infila la sfera all’incrocio dei pali. Gli ospiti sono alla corde e vengono tenuti in gioco da due ottimi interventi di Lavorgna e del subentrato Daviddi rispettivamente su Pennucci e sullo scatenato Del Giudice. Partita, dunque, ancora in bilico che viene riequilibrata dalla bella rovesciata dell’ex Barga Pieri, autentica bestia nera dei Diavoli. A sei minuti dal termine i Diavoli Neri sarebbe retrocessi direttamente in Seconda Categoria. Per l’assalto finale Ivano Orsi getta nella mischia il rientrante Morelli. Gol partita che giunge in piena zona cesarini, grazie ad un’astuzia di Pennucci, velocissimo nel battere un fallo laterale che libera Alessandro Cassettai davanti a Daviddi. Il fantasista classe 1989 non fallisce il pallone più pesante della stagione e concede alla sua squadra di giocarsi il tutto per tutto domenica prossima.

Domenica prossima Diavoli Neri Gorfigliano e Tau Calcio scenderanno nuovamente in campo: i primi dovranno vincere a Marlia contro la Folgor per conquistare la permanenza in Prima Categoria, la compagine di Altopascio affronterà il Marginone nella semifinale play-off. Per accedere alla finale ai ragazzi di mister Cristiani basterà ottenere un pareggio.