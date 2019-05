Sport



Doppio argento tricolore per il G.S. Orecchiella Garfagnana

lunedì, 20 maggio 2019, 11:21

Sabato 18 e domenica 19 maggio si sono svolte le prove uniche di Campionato Italiano di Chilometro Verticale e di Lunghe Distanze di corsa in montagna; come già nel 2016 e nel 2017 le due spettacolari manifestazioni si sono svolte a Casto in Val Sabbia (Brescia), nell’ambito del Trofeo Nasego, gara di corsa in montagna di caratura internazionale.

Il secondo appuntamento tricolore della stagione 2019 della corsa in montagna, dopo le staffette di Saluzzo, ha assegnato i titoli assoluti, promesse, master e di società di specialità.

Spettacolare il campionato Italino di Chilometro Verticale, cha ha visto frantumarsi il record della gara: partenza alle ore 10.00 dal municipio di Casto per raggiungere il traguardo posto in vetta a ben 1.430 metri sul livello del mare.

Ai nastri di partenza il GS Orecchiella Garfagnana, con i team maschile e femminile, con le ragazze determinate a difendere il bronzo conquistato nel 2017 in Val Chiavenna, nel Vertikal Chiavenna-Lagùnc.

Annalaura Mugno, con grande determinazione non ha voluto mancare l’appuntamento tricolore, ad un mese dall’operazione al ginocchio, la ruandese Niyirora Primitive e una sorprendente Odette Ciabatti le portacolori del GS Orecchiella Garfagnana. Con l’ennesima straordinaria prova di squadra le ragazze bianco-celesti hanno conquistato l’argento tricolore nella classifica di società (Mugno 19^, Primitive 2^, Ciabati 31^) , alle spalle dell’ Atletica Alta Valtellina.

A livello individuale la strepitosa Austrica Andrea Mayr, sei volte iridata ha polverizzato il record e alle sue spalle una eccellente Primitive Niyirora del GS Orecchiella Garfagnana, terza Valentina Belotti, campionessa italiana.

Anche al maschile pronostici rispettati con uno strepitoso Davide Magnini neo campione italiano con record del percorso; buona gara per il team maschile del GS Orecchiella con un ottimo Marco Guerrucci che, autore di una gara impeccabile, va a conquistare uno splendido bronzo tricolore nella classifica individuale degli atleti Master A; Giacomo Bugiani 19° Master A, Giusti Daniele 13° tra i master B, Gianni Moggia 19° master B.

Dopo il km verticale disputato sabato, domenica 19 in palio i titoli italiani di lunghe distanze.

In scena è andato un evento di spessore internazionale, con oltre 300 atleti ai nastri di partenza pronti a darsi “battaglia” sui 21,5 chilometri con 1300 metri di dislivello positivo.

Al femminile è dominio Keniano con Lucy Wambui Murigi, al maschile si impone lo Scozzese Douglas, per entrambi nuovo record della gara.

La squadra femminile del GS Orecchiella Garfagnana protagonista anche in questa specialità, conquista un bellissimo podio nella classifica di società, con un altro Argento tricolore: Cecilia Basso, categoria Promesse, è la trascinatrice della compagne di squadra, è 10^ assoluta al cospetto di atlete di caratura mondiale, oltre ad aggiudicarsi l’argento individuale tra le Promesse; Niyirora Primitive dodicesima, una ottima Francesca Setti 22^ assoluta, Alice Dolfi alla prima esperienza è 25^, Franscesca Chiappa anche lei all’esordio e 33^.

Buoni i risultati anche per il team maschile, Marco Guerrucci si conferma ottimo grimpeur risultando il migliore dei bianco-celesti, seguito da Giacomo Bugiani, Filippo Fiorni, Michele Giannotti, Daniele Giusti, Marco Giannotti.

Grande soddisfazione in tutto il team Garfagnino e nello staff dirigenziale per questo prestigioso risultato, che conferma il Gs Orecchiella ai vertici nazionali della Corsa in Montagna, espressa dal dirigente Alessandro Bianchini e dal presidente Ezio Pierotti.

Classifica Campionato Italiano di Società Femminile di KM Verticale 20198:

1^ – Atletica Alta Valtellina

2^ – G.S. Orecchiella Garfagnana (Niyirora Primitive, Annalaura Mugno, Odette Ciabatti)

3^ – La Recastello Radici Group

Classifica Campionato Italiano di Società Femminile di Corsa in Montagna Lunghe Dstanze 2019:

1^ – A.S.D. Podistica Valle Varaita

2^ – G.S. Orecchiella Garfagnana (Cecilia Basso, Niyirora Primitive, Francesca Setti, Alice Dolfi, Francesca Chiappa)

3^ – Atletica Saluzzo

Classifiche individuali:

Promesse – Cecilia Basso medaglia d’argento Campionato Italiano di corsa in montagna lunghe distanze

Master A - Marco Guerrucci medaglia di bronzo Campionato Italiano KM Verticale