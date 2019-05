Sport



Erika Bertoncini al traguardo del Passatore: un sogno lungo 100 km

giovedì, 30 maggio 2019, 14:52

di simone pierotti

Poco più di tre anni fa Erika Bertoncini, nella vita di tutti i giorni infermiera, non aveva confidenza con la corsa, con gli allenamenti, con le “tabelle”, se non per quello che aveva appreso dai racconti del padre, Francesco, ex podista e ciclista amatoriale garfagnino.

Oggi è qua a raccontare di aver concluso la corsa su strada più lunga, dura e folle di tutte, la 100 km del Passatore. Poco più di 15 ore per percorrere la strada, un sali scendi continuo, da Firenze e Faenza. Oggi è qua a raccontare un’esperienza di vita, il Passatore non è certamente una gara agonistica come le altre, le centinaia, anzi migliaia, di persone che la sfidano non gareggiano gli uni contro gli altri, ma contro sé stessi per vincere un muro così improbo e terminare quei 100 km.

Come può maturare nella testa di una giovane, madre di famiglia e infermiera, un’idea simile? Ce lo racconta lei stessa: “Deici anni fa mio padre era ricoverato in ospedale in seguito ad un grave incidente stradale. In quei giorni, nella sua stessa camera, c’era un signore che raccontava di avere fatto la 100 km del Passatore, in passato. Io mi sono incuriosita e non capivo come era possibile che persone normali potessero affrontare simili gare … senza essere nemmeno pagate!”.

Il racconto prosegue: “Da allora è nata nella mia testa questa sfida, quella di riuscire un giorno a vincere la sfortuna che aveva colpito mio padre con l’incidente e dedicargli un simile traguardo”.

Così Erika, qualche anno dopo, si è messa a correre ed è diventata una runner: “Ho fatto la mia prima gara nel gennaio 2016, la 10 km di Viareggio, terminando con il tempo di 58:46. Ho poi corso la mezza maratona e nel 2017 la mia prima maratona, a Lucca. Oggi ho migliorato quei tempi, arrivando a 48:00 sui 10 km, a 1:49:24 in mezza e 4:02:19 in maratona. Corro per il G.S. Orecchiella Garfagnana, la storica società della mia zona per cui era tesserato mio padre Francesco”.

C’è stata poi l’esperienza con la rivista “Correre”, che ha seguito la preparazione di Erika per un anno, guidata dalla coach americana Julia Jones, che l’ha seguita anche nel Passatore. Andiamo al Passatore, raccontaci come hai affrontato questa sfida. “Non pensare che mi sia allenato a giornate intere negli ultimi mesi perché non è così, ho una famiglia e facci i turni a lavoro, ho dovuto far sacrifici grossi ma ho dedicato all’allenamento il tempo a disposizione, non di più! Ho partecipato al “Trittico di Romagna”, concludendo la maratona del Lamone e la 50 km di Romagna”.

Parlaci della gara, arriva il gran giorno del Passatore. “Quel giorno ero serena, non mi ero fatta tabelle, sono partita cercando di risparmiarmi il più possibile nella prima parte del percorso, alternando corsa a camminata, soprattutto in salita, riposandomi ai ristori. Alla distanza della maratona ero fresca come una rosa, o quasi!”.

Ci sono state anche difficoltà? “Altrochè, tantissime. Intanto io sono celiaca ed è stato un problema avere tutti i ristori senza glutine, ho dovuto portarmi con lo zaino tutto l’occorrente, ho corso in autosufficienza. Poi ha piovuto quasi sempre nel corso della notte, inoltre ad un certo punto mi è venuta una vescica sotto un piede e mi sono fatta medicare al Punto Soccorso della Croce Rossa. Ero stanca, infreddolita e affamata ma nulla mi poteva fermare, la mia forza di volontà era più forte di tutto, quando poi ho visto il cartello dei 95 km il morale è andato alle stelle”.

Quale è la prima cosa che hai fatto e pensato? “Ho chiamato mio padre al telefono avvisandolo che stavo arrivando. E’ stato un crescendo di emozioni, prima dell’arrivo sbuca mio padre, ci siamo abbracciati e abbiamo pianto insieme! Poco più avanti mio marito Mirko, poi sono arrivata al traguardo! Tempo finale 15 ore, 19 minuti e 59 secondi”.

Adesso quali sfide ti aspettano? “Adesso mi riposo, staccherò per un po’, la sfida maggiore mi aspetta tutti i giorni, come tutte le persone, una famiglia, un figlio, un lavoro. Ovviamente correrò ancora, ma prima viene il resto”.