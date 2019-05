Finali Uisp rinviate causa maltempo

Altri articoli in Sport

domenica, 19 maggio 2019, 18:54

La grande cavalcata del Pieve Fosciana, iniziata con il ripescaggio in extremis in Promozione, termina allo “Strulli” di Monsummano Terme con il 4-0 subito dal Fratres Perignano nella finale play-off di questo girone C

domenica, 19 maggio 2019, 12:36

Dopo due stagioni in terza categoria, il Gallicano di mister Maurizio Salotti riesce a centrare l'obbiettivo di risalire in seconda categoria. Una grande stagione dove hanno lottato sempre per aggiudicarsi il primo posto con il Borgo a Mozzano per poi, però, concludere al secondo posto e giocarsi tutto ai play-off

sabato, 18 maggio 2019, 14:57

La vittoria assoluta maschile è andata all'atleta locale Nicolò Chiti (Poditica Quarrata), precedendo il garfagnino Federico Matteoni (Orecchiella Garfagnana) e Emanuele Casssi (Atletica Calenzano)

venerdì, 17 maggio 2019, 17:08

Anche questo anno la Pallavolo Valdiserchio centra un obbiettivo importante: infatti, la squadra che ha partecipato al campionato di Prima Divisione femminile girone B, dopo aver chiuso la regolar season in seconda posizione dietro all’Appennino Pistoiese Volley, ha raggiunto, a seguito delle gare playoff, la finale spareggio per la promozione...

giovedì, 16 maggio 2019, 19:55

Dentro il Parco delle Terme ''La Salute'' di Montecatini Terme, organizzata dalla società Montecatini Marathon con la collaborazione con i donatori di sangue Fratres, si è svolta una gara di corsa campestre denominata “1^ Campestre della Salute” sulla distanza di km 7,500 per i competitivi e di km 4 e...

mercoledì, 15 maggio 2019, 12:18

Fine settimana trionfale per il G.S. Orecchiella in tutte le specialità. L’impresa di giornata viene firmata dalla straordinaria Laura Ravani, che trionfa a Badia Prataglia nella 6^ edizione del Trail Sacred Forests, all’interno del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, del Monte Falterona e Campigna.