Gaspari trascina il Gallicano in seconda categoria, battuto il Castiglione

domenica, 19 maggio 2019, 12:36

di lorenzo fiori

Dopo due stagioni in terza categoria, il Gallicano di mister Maurizio Salotti riesce a centrare l'obbiettivo di risalire in seconda categoria. Una grande stagione dove hanno lottato sempre per aggiudicarsi il primo posto con il Borgo a Mozzano per poi, però, concludere al secondo posto e giocarsi tutto ai play-off. Decisiva la vittoria, nella finale di ieri sera al Nardini, contro la matricola Atletico Castiglione di mister Luca Davini.

Sblocca la partita bomber Brucciani, al 10', che dribbla un difensore e sfoggia un tiro rasoterra sul secondo palo.

Dopo soltanto otto minuti arriva il pareggio di Bravi (finale di stagione strepitoso per lui) che di testa trafigge l'incolpevole Alcesti. Al 53' l'Atletico Castiglione rimane in dieci uomini a causa dell'espulsione a Lucchesi per doppia ammonizione. Gallicano che ci crede sempre di più e riesce a trovare il gol della vittoria al 87' grazie all'eterno Gaspari (nella foto) che, dopo un palo di Taddei, si fa trovare pronto per spingere il pallone in rete e sancisce il risultato sul 2-1 finale.

Da sottolineare, nonostante la sconfitta, il buon campionato realizzato dall'Atletico Castiglione che, dopo soltanto due stagioni in FIGC, è riuscito a giocarsi questa finale grazie ad una rimonta incredibile dove ha inanellato 11 risultati utili consecutivi (10 vittorie ed un pareggio).