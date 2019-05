Sport



Gp Apuane: Ciardelli, Checcacci, Marracci e Parducci protagonisti a Fornacette

lunedì, 27 maggio 2019, 12:47

Bel fine settimana con belle prestazioni sportive per il GP Parco Alpi Apuane Team Ecoverde. A Fornacette, al “Trofeo Ecoabitare”, ottimo argento assoluto per Nicola Ciardelli, ori di categoria per Lorenzo Checcacci e Alice Parducci, argento di categoria per Igor Marracci e buone prestazioni per Davide Ferrini (12 assoluto), Marco Mattei (29 assoluto), Alberto Cappello (32 assoluto), Ludmillo Dal Lago (105 assoluto) e Arturo Sargenti (120 assoluto); a Carrara, alla “GT6 dal mare alla vetta”, oro di categoria per Raffaele Zamberoni, bronzo di categoria per Fiorella Costa e buone prestazioni per Roberto Formai (72 assoluto), Giovanni Bergamini (116 assoluto), Luca Linari (133 assoluto), Riccardo Cheli (142 assoluto), Daniela Godani (29 assoluta) e Domenica Demartis (32 assoluta); a Jesolo, alla “BMW Jesolo Moonlight Half Marathon”, ottimo quarto posto con nuovo record personale per Paul Tiongik (1h 2’ 17’’); a Iano, nella locale collinare, buon dodicesimo posto assoluto per Marco Lombardi; a Lastrico, alla locale su strada, ottimo quarto posto assoluto per Riccardo Durano; a Poggibonsi, al “Trofeo Bellavista”, oro di categoria per Roberto Ria; a Firenze, alla “100 km del passatore”, ottima prova per Claudio Bacci; ad Alassio, alla “StrAlassio”, vittoria assoluta per Vincenzo Scuro; a Madrid, in una locale spagnola, Simone Ferrali ha conquistato un ottimo quarto posto assoluto.