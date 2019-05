Sport



Il Golf Club Garfagnana festeggia il suo 25° anniversario

mercoledì, 29 maggio 2019, 18:01

Il Golf Club Garfagnana festeggia quest’anno il suo 25° anniversario. Tenendo fede al carattere conviviale che da sempre caratterizza le attività del circolo, per celebrare questo importante

traguardo, il Golf Club ha organizzato una manifestazione domenica 16 giugno.



Sarà una giornata di festa da trascorrere con i membri del circolo, come si conviene alle migliori tradizioni di questo sport. Inizierà con il Trofeo del 25°, gara dedicata all’evento, e proseguirà, a partire dalle 17,30, con la consegna di una targa ricordo ai fondatori e la premiazione dei vincitori della competizione. La cerimonia si concluderà nel tardo

pomeriggio con un brindisi, accompagnato da un sottofondo musicale dei maestri Piero Gaddi alle tastiere e Andrea Tofanelli alla tromba, per festeggiare assieme l’ambizioso traguardo raggiunto dal club garfagnino.



Nel corso dell'evento i soci del Golf Club Garfagnana saranno a disposizione di chiunque abbia interesse di conoscere le strutture del circolo e le attività che in esso si svolgono.