Il Molazzana dilaga sull'Atletico Lucca: è sua la finale play-off

domenica, 19 maggio 2019, 19:35

di lorenzo fiori

5-0



Molazzana: Bolognesi, Nelli Simone, Santoni, Tognocchi, Angelini, Muccini (82' Pioli), Abrami, Togneri, Bertoncini Mattia, Bresciani (72' Ricci Andrea) e Gheri (82' Tamagnini). A disposizione: Nelli Sebastian, Bertoncini Matteo, Guidi, Lenzi, Manfredi e Orsetti. Allenatore: Biagioni Roberto.

Atletico Lucca: Tognetti Stefano, Bianchi (77' Esposito), Betti (58' Benucci), Kramer, Caselli (69' Pedonesi), Giuliani (58' Biagini), Casini (67' Obbligato), Ferretti, Ghilarducci, Buono e Matteucci Giacomo. A disposizione: Banchi, Guidotti, Pagnini e Particelli. Allenatore: Matteucci Luca.

Arbitro: Burgassi della sezione di Firenze coadiuvato dai suoi assistenti.

Marcatori: 52' Togneri, 65' Abrami, 81' Ricci e 94'-95' Tamagnini.

Note: ammoniti 4' Betti, 14' Santoni, 43' Togneri, 47' Muccini, 81' Bertoncini Mattia e 94' Tamagnini. Calci d'angolo 3-1. Minuti di recupero 1' e 6'.

Giornata storica per i colori amaranto del Molazzana che vincono la finale play-off del proprio girone di seconda categoria annientando l'Atletico Lucca con un roboante 5-0. Il tutto in una splendida cornice di pubblico che ha caratterizzato la tribuna del comunale di Saltocchio. Manca adesso l'ultimo spareggio con un altro girone per essere ufficialmente in prima categoria ma, anche in caso di sconfitta, è probabile un eventuale ripescaggio in virtù della vittoria di oggi.

Per quanto riguarda la sfida di oggi: tatticamente Biagioni, depauperato di Manfredi, Matteo Bertoncini, Orsetti e Jacopo Ricci, schiera i suoi con un 4-4-1-1 dove Bresciani agisce alle spalle di Gheri. Grande intensità sulle corsie esterne grazie alle scorribande dei terzini difensivi Simone Nelli e Angelini e degli esterni di centrocampo Muccini e Mattia Bertoncini. Mister Luca Matteucci risponde con il solito 4-3-3 posizionando Casini in cabina di regia e Buono come punta centrale supportato da Giacomo Matteucci e Ghilarducci.

Il risultato parla da solo. Una partita dominata dal Molazzana che in tutti i 96 minuti ha dimostrato di essere superiore.

Dopo una prima fase di studio, "rompe il ghiaccio" Mattia Bertoncini, al 17' e al 26', con due conclusioni (una su punizione) che sfiorano il palo sinistro difeso da Stefano Tognetti.

Ancora Molazzana che al 37' colpisce la traversa con un "bolide" dalla distanza di Muccini. Sempre Muccini al 42' non riesce a deviare in rete un cross di Mattia Bertoncini che attraversa tutta l'area di rigore.

Secondo tempo che inizia con la stessa trama del primo dove, però, il Molazzana riesce a sbloccare la partita con il capitano Togneri che, al 52', è bravo a sfruttare un'incertezza del numero uno lucchese.

13 minuti più tardi raddoppia Abrami che dal limite dell'area di rigore ribadisce in rete, forse aiutato da qualche deviazione.

È bravo Stefano Tognetti a difendere la propria porta sui tentativi di Muccini e Gheri al 66'.

Ci prova l'Atletico Lucca, al 76', con una bella incursione di Ghilarducci, lanciato da capitan Ferretti, che davanti a Bolognesi conclude alto. Chiude la partita il giovane Andrea Ricci, al 81', che a porta vuota non può sbagliare.

Nonostante il 3-0 ci prova comunque la formazione lucchese che, al 86', si vede negare il "gol della bandiera" da uno strepitoso Bolognesi.

Nei minuti di recupero è show Tamagnini che segna una doppietta in due minuti e porta il risultato sul 5-0 facendo esplodere i molti tifosi amaranto e tutto il calcio garfagnino che ha vinto ancora una volta.