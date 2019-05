Sport



Il Parco domina Prato: è campione toscano di corsa su strada master

mercoledì, 29 maggio 2019, 17:57

Il GP Parco Alpi Apuane Team Ecoverde ha conquistato il titolo di campione toscano di corsa su strada per società Master nella serata di martedì 28 maggio. Il titolo regionale di categoria è il secondo, successivo a quello di corsa campestre in quel di Torre di Fucecchio dello scorso inverno inverno.



Il dominio della società del presidente Graziano Poli è totale da ormai molti anni in Toscana, a livello assoluto (ricordiamo l’ottavo titolo consecutivo ai campionati di corsa campestre dello scorso inverno) e a livello Master. Ieri sera, sul circuito cittadino di Prato, la squadra ha ottenuto una vittoria schiacciante, con molte prestazioni di livello assoluto: solo nei primi dieci arrivati ci sono tre atleti apuani, il vincitore Jilali Jamali, Nicola Ciardelli e Andrea Cavallini. Ottime le prove di tutti i componenti del gruppo che riportiamo in cronaca con Marco Bonacchi, Dario Anaclerio, Daniele Rubino, Lorenzo Checcacci, Marco Mazzei, Francois Lo Re, Mimmo Marino, Roberto Ria, Diego Strina, Nicola Matteucci, Adriano Mattei, Giuseppe Tomaselli, Roberto Gianni, Luca Sarti, Rossano Fanani, Enrico Manfredini, Mirco Toma, Andrea Acconci, Riccardo Durano, Alberto Cappello, Marco Mattei, Maurizio Da Prato, Andrea Pardini, Alessandro Berlucchi, Agostino Scortichini, Andrea Innocenti, Franco Cusinato, Luciano Bianchi, Simone Carlini, Daniele Biagioni, Giuseppe Canale, Giuseppe Simone, Sabrina Malatesti, Giampaolo Filauro, Daiana Lambardi, Fabio Belletti, Emilio Canini, Andrea Fanani, Arturo Sargenti, Lago Dal Lago, Claudio Landucci, Franco Gabbrielli, Lido Lucchesi, Mauro Valdrighi, Federico Giannini, Aldo Leonardi, Luca Linari, Luca Biscioni, Susanna Biagioni, Paolo Fazzi, Francesco Nardini e Claudio Bacci.



Adesso, appuntamento a sabato 1 giugno a Genova per i Campionati Italiani per società su strada Master dove il sodalizio biancoverde punta a essere protagonista di un’altra giornata di sport a livello assoluto.