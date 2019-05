Sport



Jamali e Mazzei sul podio di Lucca, ottimo Toma a Foiana

lunedì, 6 maggio 2019, 10:27

Bel fine settimana per il GP Parco Alpi Apuane Team Ecoverde, ancora protagonista in regione e fuori. A Lucca, alla “Lucca Half Marathon”, bella vittoria di Jilali Jamali, ottimo bronzo assoluto per Juri Mazzei, quinto posto assoluto per Daniele Rubino, sesto posto assoluto per Dario Anaclerio e buone prove per Daniele D’Andrea (8 assoluto), Marco Mazzei (9 assoluto), Igor Marracci (15 assoluto), Adriano Mattei (16 assoluto), Enrico Manfredini (24 assoluto), Nicola Matteucci (28 assoluto), Marco Paolini (45 assoluto), Paolo Fazzi (60 assoluto), Marco Mattei (70 assoluto), Alessandro Berlucchi (76 assoluto), Alfiero Arena (129 assoluto), Nicola Andreucci (133 assoluto), Giacomo Pasquini (161 assoluto), Sebastiano Pennisi (206 assoluto), Maurizio Folegnani (283 assoluto), Raffaele Zamberoni (359 assoluto), Caroline Kesteloot (479 assoluto), Gabriele di Guglielmo (500 assoluto), Luca Linari (567 assoluto), Luca Biscioni (606 assoluto), Giovanni Bergamini (622 assoluto) e Federico Gianni (938 assoluto); sempre a Lucca, nella gara a staffetta interna alla mezza maratona, ottime prestazioni per tutte le staffette schierate con l’argento assoluto di Mimmo Marino – Nicola Ciardelli, l’argento assoluto misto per Alessandro Marlia – Francesca Tesconi, il bronzo assoluto di Lorenzo Checcacci – Stefano Simi e l’ottimo quarto posto assoluto per Roberto Gianni – Daniele Sandroni; a Grosseto, a “La miniera a memoria”, ottimo quarto posto assoluto e oro di categoria per Roberto Ria; a Monsummano, alla “Padulata”, ottimo argento di categoria per Claudio Simi e buone prove per Michelangelo Fanani e Leonardo Pierotti; all’Isola D’Elba, ottima prova sui dieci chilometri su strada per Riccardo Durano; a Foiana della Chiana, alla “Sei ore del donatore”, ottimo terzo posto assoluto per Mirco Toma; a Piacenza, alla “Piacenza Half Marathon”, bel quarto posto assoluto per Paul Tiongik con il tempo di 1h 03’ 45’’; a Porto Viro, nella classica a invito di cinque chilometri su strada, ottima prova di Rocco Pezzuto.