Lodovica Micchi, un talento per il tennis ma con la testa sulle spalle

giovedì, 2 maggio 2019, 16:22

di simone pierotti

Grande risultato per la giovanissima tennista del T.C. Garfagnana Lodovica Micchi, 14 anni, che si è aggiudicata il “Torneo di Pasqua” organizzato dal Tennis Club “Bertola” di Lido di Camaiore, torneo di 4^ categoria che vedeva ai nastri di partenza atlete di tutte le età, la maggior parte molto più grande rispetto alla giovane castelnuovese.

La settimana del torneo è stata un crescendo di vittorie, superando ragazze più grandi e di categorie più alte, fino alla finale, vinta con un perentorio 63 62 contro Beatrice Nanna, allieva del Tecnico Federale Maestro Fenili. Grande la soddisfazione della promettente tennista e dei suoi genitori, Roberto e Elena, che la seguono con passione ovunque.

Lodovica si allena con il maestro Andrea Del Vaso al Tennis Club Garfagnana di Castelnuovo e gioca dall'età di 8 anni, ed ha vinto diversi tornei del Circolo Under 10 ed Under 12. Come giocatrice ha evidenziato ottimi fondamentali sia nel colpo del diritto che nel rovescio a due mani, giocando con un "timing" sorprendente per la giovane età.

Il tennis è la grande passione di Lodovica che, tuttavia, non si distrae dalle cose più importanti, prima tra tutti la scuola: la ragazza frequenta la 3° media ed eccelle in tutte le materie. In particolare ha un grande amore per la scienza, l’astronomia e l’aerospaziale, una passione nata proprio grazie …. al tennis, o meglio alle serate divulgative che venivano organizzate dallo stesso Tennis Club di Castelnuovo, dall’allora presidente Filippo Bosi, al quale i genitori rivolgono un sentito ringraziamento.