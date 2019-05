Sport



Matteoni, Lippi e Salas (G.S. Orecchiella) trionfano nelle staffette di Lucca

lunedì, 6 maggio 2019, 18:55

Il maltempo non ha impedito a tanti atleti di partecipare alla Lucca Half Marathon, ormai appuntamento classico di primavera. In evidenza gli atleti del G.S. Orecchiella Garfagnana che hanno dominato le gare a staffetta e ottenuto buoni risultati nella gara individuale.

Strepitoso, ancora una volta, Federico Matteoni che, in coppia con Oskar Samuele Cassi, ha tagliato per primo il traguardo delle staffette assolute. Bene anche Cristian Rosi e Luca Borelli, 8°. Vittoria anche nella staffetta mista grazie alla coppia Damiano Lippi e Andrea Salas.

Nella gara di mezza maratona ottimi piazzamenti per i due specialisti Andrea Vassalle (1:19:20) e Gabriele Bacci (1:19:30), rispettivamente 10° e 12°. Gli altri: 86° Giorgio Piccolo, 130° Adriano Mattteoni, 143° Luca Rodaro, 163° Simone Polloni, 170° Gianluca Pieroni, 177° Angelo Farnocchi, 205° Cristiano Rosetti, 301° Vincenzo Zaccuri, 333° Stefano Volpi, 392° Frederik Andersen, 483° Stefano Del Prete, 561° Riccardo Pieroni (P.B. superato), 624° Alessandro Orlandi, 649° Alessandro Fialdini, 876° Angelo Mancini, 877° Manuel Mancini. Tra le donne 128° Barbara Belli. Tra le Veterane 3° posto per Carmela Ferrari e 14° Lara Oppoliti.

Alla Padulata di Monsummano, gara di 11 km su sterrato ed erba, bei piazzamenti per i portacolori del G.S. Orecchiella, con Simone Pierotti 10° e 43° Enrico Sillari. Tra i Veterani podio per Luca Diversi (secondo posto). Sul podio anche Gianfranca Secci, seconda assoluta. 6° posto per Beatrice Macelloni.