Pappiana biancoverde, Ciardelli e Cavallini sugli scudi

lunedì, 13 maggio 2019, 17:34

Weekend nel segno del GP Parco Alpi Apuane. Sabato 11 maggio, a Pappiana, è stato dominio del parco ai vertici della classifica: Nicola Ciardelli ha vinto la gara, con Andrea Cavallini bronzo assoluto e, alle loro spalle, ottime prestazioni sono arrivate da Matteo Coturri (5 assoluto), Lorenzo Checcacci (6 assoluto e oro di categoria), Mimmo Marino (8 assoluto e argento di categoria), Marco Mazzei (9 assoluto), Igor Marracci (10 assoluto e bronzo di categoria), Davide Ferrini (19 assoluto), Marco Mattei (44 assoluto), Giampaolo Filauro (58 assoluto), Luciano Bianchi (107 assoluto), Sebastiano Pennisi (119 assoluto), Fabio Belletti (151 assoluto), Arturo Sargenti (193 assoluto), Sabrina Malatesti (10 assoluta), Erica Togneri (12 assoluta) e Caroline Kesteloot (23 assoluta); a Prato, alla prima tappa del circuito “Scianca cianca”, ottimo argento di categoria per Francesco Frediani; Domenica 12 Maggio, a Calenzano, ottimo bronzo assoluto per Francois Lo Re e buona prova per Riccardo Durano (11 assoluto); a Pistoia, al “Trofeo Dormisacco”, vittoria assoluta per Jilali Jamali e buone prove per Roberto Gianni (7 assoluto) e Mario Bonini; a Collodi, alla “Pinocchio Run”, sulla distanza di 10 km, ottimo oro di categoria per Michelangelo Fanani (7 assoluto) e quarto posto assoluto per Adriano Mattei mentre, sulla distanza di 20 km, oro di categoria per Claudio Simi e bronzo assoluto per Roberto Ria; a Villafranca, alla “Mamma in corsa”, buon prove per Mirco Toma, Simone Carlini e Giovanni Marra; a Napoli, alla prima prova del campionato di Vertical, ottimo quarto posto assoluto per Giuseppe Canale; a Bibione, alla mezzamaratona locale, vittoria assoluta per Paul Tiongik; ad Arezzo, alla fase regionale dei CDS su pista, buona prova di Giacomo Verona sia sui 1500 metri che sui 5000 metri; a Madrid, nella gara su strada del miglio, bel secondo posto assoluto per Simone Ferrali.