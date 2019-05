Sport



Pieve United Volley 2016 chiude al quarto posto

venerdì, 10 maggio 2019, 17:47

Le ragazze di mister Berni si aggiudicano l'ultima partita del campionato di 2^ Divisione contro Fanball Nuova Robur. Incontro sempre sotto controllo delle locali: in una palestra gremita di pubblico, le ragazze del Pieve United Volley si sono aggiudicate il match in tre set con il punteggio di 25-7; 25-11; 25-16, chiudendo al 4° posto in classifica generale.



"Ottimo primo anno per le nostre ragazze nel campionato femminile di 2^ Divisione, facendo vedere un miglioramento costante partita dopo partita". Così la società che ringrazia il gruppo.