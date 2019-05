Sport



Play-off amari per la formazione under 17 del Volley Barga

martedì, 21 maggio 2019, 13:20

VOLLEY BARGA- MONTEBIANCO 2-3

(25/27 - 25/23 - 25/11 - 23/25 - 13/15)



Una partita questa che le ragazze di Barga speravano andasse diversamente però un insieme di errori ne hanno pregiudicato il risultato. Troppe palle perse dopo ricezioni quasi impossibili, troppi errori in momenti cruciali, troppe battute sbagliate, troppe facce serie, che hanno lasciato tanto rammarico.



"Il rammarico di una squadra - commenta la società - che in questo campionato ha fatto quasi tutto bene dimostrando impegno e costanza, il rammarico per un infortunio avvenuto in una fase decisiva, il rammarico per quei soli due punti mancanti al tie break, il rammarico per qualche decisione che poteva essere presa prima, il rammarico perché bastava veramente poco per vincere se le ragazze avessero dato tutto. Tutte cose su cui riflettere per il futuro che devono portarci ad affrontare la nuova stagione agonistica con più consapevolezza, energia e voglia di vincere perché dagli errori si può solo imparare".